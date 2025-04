Oud-topcoureur is 'zeker' dat Max Verstappen op korte termijn Red Bull gaat verlaten

Na een teleurstellende race in Bahrein moet Red Bull Racing een vertrek van Max Verstappen vrezen. Althans, dat denkt oud-topcoureur Ralf Schumacher. Hij voorspelt dat Verstappen 'zeker' zijn team verlaat als de tegenvallende prestaties aanhouden.

In Bahrein finishte Verstappen op een teleurstellende zesde plaats, op maar liefst 34,3 seconden achter winnaar Oscar Piastri. De problemen van de winnaar van de Grand Prix in Japan werden verergerd door trage pitstops.

Dat brengt de vraag op of Red Bull Racing de talentvolle coureur nog wel in haar team kan houden. Zelfs in een matige auto - ook te zien aan de nog langzamere tijd van teamgenoot Yuki Tsunoda, die negende eindigde - blijft een coureur als Verstappen een gevaar in het kampioenschap.

'Max vertrekt zeker'

De 49-jarige Schumacher, jongere broer van Michael Schumacher, is opnieuw kritisch op het team van Verstappen. "Ik ben ervan overtuigd dat als de updates aan de Red Bull-bolide voor Imola geen verbetering brengen en de nieuwe power unit voor 2026 niet goed genoeg is, Max zeker vertrekt", vertelt hij bij Sky Duitsland. "Je ziet wat voor verschil hij maakt op de baan. Elk Formule 1-team wil zo'n coureur als hem."

Er gaan geruchten dat Verstappen gelinkt wordt aan Aston Martin. Het Britse team waar nu Lance Stroll en Fernando Alonso (43 jaar) rijden zou een bond van liefst 1 miljard pond op de wereldkampioen voorbereiden. Bij Aston Martin zou hij herenigd worden met topontwerper Adrian Newey en motorleverancier Honda.

Aston Martin

"Bij Aston Martin staat Verstappen een grotere uitdaging te wachten", vertelt Schumacher verder. De Duitse ex-coureur van Jordan, Toyota en Williams racete 180 races in de Formule 1 en schreef zes keer een Grand Prix op zijn naam. "Samen met Newey, die hij goed kent, en de vertrouwde Honda-motor, plus een gloednieuwe fabriek, is het een project met toekomstperspectief."

Contractduur Max Verstappen

Verstappen heeft het langslopende contract van de Formule 1 in handen. In 2022 verlengde hij zijn verbintenis met Red Bull Racing tot en met 2028. De deal maakte Verstappen de best betaalde Nederlandse sporter ooit.