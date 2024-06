Kritiek op Lando Norris na nieuwe zege Max Verstappen: 'Niet de allerslimste'

Max Verstappen was zaterdag wederom de beste tijdens de sprintrace in Oostenrijk. De Nederlander werd net als de laatste races op de huid gezeten door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar was ze opnieuw te slim af. De kritiek op met name Norris neemt dan ook toe.

McLaren lijkt het gat gedicht te hebben naar Red Bull, maar toch slaagde Norris er tot nu in om slechts één race te winnen en daar had hij in Miami nog een gelukje met de safety car voor nodig ook. Bij de vorige race in Barcelona vond Norris dat hij de overwinning had weggegooid en ook nu kreeg hij kritiek na afloop.

'Niet de allerslimste'

"Norris heeft de wedstrijd weggegooid, want hij had hem makkelijk kunnen winnen", vond Viaplay-analist Giede van der Garde. Hij schrikt overigens zelf van die woorden: "Oké, misschien makkelijk niet, maar hij had hem moeten winnen." De Brit vergooide het dus voor de tweede week op rij.

Norris leek Verstappen in te halen, maar de Nederlander counterde met een prachtige actie. "Als Max er achter had gezeten dan had hij in het middengedeelte downforce verloren en had hij meer van zijn banden moeten vragen", zag collega-analist Tom Coronel. "Dat was dé kans, maar dat is wat Max niet wilde en dat is de reden dat hij hem ook gelijk weer pareerde."

Coronel vindt dat er een verschil zit tussen Verstappen en Norris, die zijn inhaalactie moest bekopen en terugzakte naar de derde plaats achter teamgenoot Piastri: "Max heeft het heel slim gedaan. Het zijn twee McLarens tegen één Red Bull. Max pareert direct en zegt 'niets daarvan, wegwezen!' Daar was Norris niet de allerslimste."



Kwalificatie GP Oostenrijk

Norris kan later op de zaterdag wel gelijk revanche nemen. Dan staat namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. De Brit wist vorige week bij de GP van Spanje pole position te pakken, maar werd in de race afgetroefd door Verstappen.