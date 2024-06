'Eén fout verpest alles': chagrijnige Lando Norris baalt van tweede plek in Spanje door 'eigen schuld'

Lando Norris was hongerig en op jacht naar de zege in Spanje, maar de Formule 1-coureur van McLaren moest in Max Verstappen weer zijn meerdere erkennen. Norris had flink de pest in zichzelf.

"Of ik had kunnen winnen? Ik had móéten winnen", sprak een balende Norris meteen na afloop tijdens het flashinterview. "Door mijn slechte start win ik hier niet." Daar baalde de Engelsman vreselijk van. In al zijn antwoorden klonk door dat hij zichzelf flink de schuld gaf van het missen van een race-overwinning.

Max Verstappen houdt banden en hoofd het koelst in Spanje en wint GP, mooie strijd achter de Nederlander Max Verstappen heeft zondag de GP van Spanje gewonnen. De Nederlander werd in de openingsronden nog verrast door George Russell van Mercedes, maar toen de DRS openging vloog Verstappen aan iedereen voorbij en reed hij in een tactische race naar de zege. Lando Norris werd achter hem tweede, het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton.

'Eén fout heeft alles verpest'

Norris reed na de laatste pitstops in vijftien rondes naar de staart van leider Verstappen, maar kwam niet meer binnen inhaalafstand van de Nederlander. Volgens Norris is dat allemaal terug te wijzen op zijn slechte start. "Ik had een geweldige auto en ik denk dat we de snelste waren vandaag. Maar ik heb het verloren in het begin, dus dat is wel heel teleurstellend. Eén fout heeft alles verpest."

'De auto was fantastisch'

Hij kon niet anders dan zijn team bedanken en de hand in eigen boezem steken. "Bedankt naar het team, want de auto was fantastisch. Ik weet niet wat ik precies verkeerd deed bij de start, dat moet ik nog terugzien." Norris pakte wel de tweede plek in de WK-stand. Hij boekte 18 racepunten én één punt voor de snelste raceronde in Spanje. Maar hij zag Verstappen dus wel weer uitlopen met zijn 25 punten.

Dit is de WK-stand in de Formule 1 na GP van Spanje: Max Verstappen steviger aan kop Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 slechts lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet helemaal. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's, Mercedessen en de McLaren's. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Spanje.

'Fair play naar Verstappen en Red Bull'

"Fair play naar Max Verstappen en Red Bull. Zij hebben de klus weer geklaard. Ik moet voor de komende races zelf wat dingetjes gaan verbeteren en dan hoop ik er weer klaar voor te zijn de komende races." Het Formule 1-circus gaat de komende twee weekenden verder op de circuits in Oostenrijk (Red Bull Ring) en Engeland (Silverstone). "Twee van mijn favoriete circuits qua prestaties, ik heb er zin in."