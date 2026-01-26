Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag eens wil racen op de Nürburgring Nordschleife. Lange tijd stond zijn drukke Formule 1-programma die wens in de weg, maar recente ontwikkelingen hebben de situatie veranderd. Een verschuiving in de kalender rond de iconische 24-uursrace maakt een veelbesproken debuut ineens realistisch en zet de autosportwereld op scherp.

De Nürburgring Langstrecken-Serie heeft één van haar wedstrijden vervroegd om een overlap met een Formule 1-weekend te voorkomen. Daardoor ontstaat er precies tussen twee Grands Prix ruimte in de agenda. Officieel wordt niet uitgesproken dat de wijziging speciaal voor Verstappen is doorgevoerd, maar de timing maakt een mogelijke deelname aan een voorbereidende race ineens wél haalbaar.

Organisatie maakt duidelijke keuze

Die voorbereidende wedstrijd is essentieel om te mogen starten in de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife. Tot voor kort viel elke geschikte datum samen met Formule 1-verplichtingen, waardoor een debuut praktisch onmogelijk leek. Door de kalenderwijziging is dat obstakel nu weggenomen.

De aanpassing heeft echter ook gevolgen voor andere coureurs en teams. Op de nieuwe datum staat namelijk ook de 12 uur van Sebring op het programma, een vaste waarde in de internationale GT-wereld. Voor rijders die actief zijn in meerdere kampioenschappen zorgt dat voor lastige keuzes, maar de organisatie lijkt bewust te hebben gekozen voor internationale zichtbaarheid.

Puzzelstukjes vallen op zijn plek voor Verstappen

Dat Verstappen nadrukkelijk in beeld is, komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar behaalde hij zijn vereiste licentie op de Nordschleife en won hij kort daarna samen met Chris Lulham direct een race in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Inmiddels is zijn team overgestapt op een GT3-auto van Mercedes, wat een vervolg op dat avontuur alleen maar aannemelijker maakt.

Hoewel een officiële bevestiging nog ontbreekt, lijkt de puzzel steeds verder in elkaar te vallen. Alles wijst erop dat de legendarische 24-uursrace dit jaar zomaar eens het decor kan worden van een veelbesproken nieuw hoofdstuk in de carrière van Max Verstappen.

📅 NLS Date Change



The VLN is moving the second round of the ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 to March 21. Bringing the race forward by one week takes advantage of an existing gap in the Formula 1 calendar, opening up participation to drivers from the… pic.twitter.com/bq2f3R36rn — Nürburgring (@nuerburgring) January 26, 2026

Positieve signalen testdagen Barcelona

Tot die tijd ligt de focus voor Verstappen volledig op de Formule 1. Red Bull begon maandag aan de eerste van de in totaal vijf testdagen in Barcelona met de nieuwe auto, waarbij vooral de aandacht uitging naar zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman maakte bij zijn eerste officiële meters direct een sterke indruk en zette in lastige omstandigheden de toon.

Hadjar liet zien snel zijn draai te vinden in de nieuwe Red Bull en werkte zijn runs gecontroleerd af, wat binnen het team voor tevredenheid zorgde. De eerste testdag draaide nog niet om rondetijden, maar om betrouwbaarheid en gevoel, en juist op dat vlak oogde Red Bull stabiel. Daarmee lijkt Verstappen, met een nieuwe teamgenoot die direct indruk maakt, sportief gezien in elk geval goed aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen.