Max Verstappen en Lando Norris 'feesten écht hard' samen, maar zijn ook concurrenten

De zege van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Miami werd groots gevierd, samen met Max Verstappen. De Britse coureur doet nog eens een boekje open over de wilde nacht.

Norris liet na afloop van de race weten dat 'hij niet zou gaan slapen en helemaal los zou gaan'. Dat is hem gelukt. Samen met Verstappen en diens vriendin Kelly Piquet maakte hij een nachtclub in Miami onveilig. Anderhalve dag zag hij zijn bed niet, na die eerste overwinning. Hij at, dronk en feestte, vertelt de McLaren-coureur.

Lando Norris gaat samen met Max Verstappen en Kelly Piquet helemaal los in nachtclub na eerste F1-zege Lando Norris won zondag zijn eerste Grand Prix in Miami en liet na afloop weten dat hij helemaal los zou gaan. Dat maakte hij meer dan waar. Max Verstappen, die tweede werd achter Norris, en zijn vriendin Kelly Piquet vierden het feestje van de Brit mee.

"Gedetailleerder ga ik er denk ik maar niet over vertellen", aldus de 24-jarige coureur tegen de pers in Imola. Daar wordt dit weekend de GP van Emilia-Romagna verreden. Daar hoopt Norris weer te kunnen concurreren met Verstappen.

"Ik heb genoten en gefeest. Maar nu op naar de volgende, want ik wil meer. Geeft die zege me nog meer het geloof dat we Red Bull kunnen verslaan? Honderd procent."

Max Verstappen kwaad tijdens slechte vrije trainingen op Imola: werk aan de winkel voor Red Bull Racing Een teleurstellende eerste en tweede vrije training voor Max Verstappen op het circuit van Imola. De Nederlander werd twee weken geleden op het circuit van Miami in de race geklopt door Lando Norris en kwam er tijdens de eerste kilometers in Europa ook niet aan te pas.

Geen besties

Dat Norris goede vrienden is met de huidig wereldkampioen ontgaat ook de andere coureurs in de paddock niet. Ook Lewis Hamilton kreeg de wilde avonturen van de twee mee. "Ik weet niet eens meer goed of ik zelf na mijn eerste zege gefeest heb, maar zeker niet zo goed als Lando en Max", vertelde Lewis Hamilton in Imola. "Die feesten écht hard."

Toch blijven de coureurs ook concurrenten. Verstappen zelf gunde Norris de zege in Miami, zo zei hij na afloop. De twee zijn goede vrienden, maar volgens Norris geen besties. Hij denkt wel dat de nieuwe rivaliteit wat aan de vriendschap kan veranderen. Maar niet in negatieve zin. Daar is Verstappen het mee eens. "Uiteindelijk heb je respect voor elkaar. Op het circuit probeer je elkaar te verslaan, zoals je altijd doet. Maar dan nog kan je altijd een goede verstandhouding hebben."

Formule 1 | GP Emilia-Romagna 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De Formule 1 meldt zich in mei 2024 in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vorig seizoen werd de race in Italië afgelast wegens noodweer. Lees hier alles over het circuit en het programma.

Zondag 19 mei om 15:00 uur komen de coureurs in actie op de GP van Emilia-Romagna. Op zaterdag 18 mei vindt de kwalificatie plaats om 16:00 uur.