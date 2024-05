Max Verstappen had 'speciale' pole position niet verwacht: 'Een mooie herinnering aan hem'

Max Verstappen start zondag op Imola voor de achtste race op rij vanaf pole position. De Nederlander troefde Oscar Piastri en Lando Norris na een thriller van een kwalificatie af en was na afloop daar zelf door verrast. Verstappen evenaarde ook nog eens een record van Ayrton Senna en had mooie woorden over voor de verongelukte Braziliaanse legende.

Verstappen worstelde het hele weekend met de Red Bull, maar ineens had hij het tijdens de kwalificatie weer helemaal voor elkaar. Al waren de marges heel erg klein. Desondanks zette Verstappen in elke sessie de snelste tijd neer, terwijl teamgeoot Sergio Pérez er al in het tweede deel uitvloog. De drievoudig wereldkampioen zag het zelf niet echt aankomen.

"Het was een heel moeilijk weekend tot nu toe", verklaarde de drievoudig wereldkampioen na afloop. Het team deed samen met Verstappen dan nog een aantal aanpassingen voor de kwalificatie: "Ik ben zo blij en had het niet verwacht. We hebben wat dingen aangepast en dit voelde beter."

Herinnering aan Senna

Met de pole position evenaart Verstappen het record van acht pole positions op rij van Ayrton Senna. De Braziliaan verongelukte dertig jaar geleden op Imola tijdens de race. Symbolischer kon de pole position van Verstappen dan ook bijna niet zijn. De Red Bull-coureur vond het zelf dan ook bijzonder.

"Het is heel speciaal", vertelde Verstappen, die zijn 39e pole position pakte. Daarmee staat hij er op de ranglijst aller tijden nog 26 achter de Braziliaan: "Hij was een geweldige coureurs en helemaal in de kwalificaties. Het is dertig jaar sinds hij hier verongelukte en het is een mooie herinnering aan hem."