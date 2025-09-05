De tweede vrije training in Monza liet zien hoe spannend het dit weekend kan worden. Lando Norris zette met 1.19,878 de snelste tijd neer en ook teamgenoot Oscar Piastri zat er kort achter. Ferrari hield de aansluiting, terwijl Max Verstappen zich pas later in de sessie liet zien en niet verder kwam dan P6. Thuisrijder Kimi Antonelli stelde teleur: hij schoof vroeg van de baan en kwam niet meer in actie.

Het Italiaanse publiek kreeg meteen een domper te verwerken. Antonelli gleed al vroeg in de sessie in het grind en zorgde voor een rode vlag. De jonge Mercedes-coureur bleef ongedeerd, maar zijn auto zat muurvast. Het betekende dat zijn tweede training er na een paar minuten al op zat.

Verstappen zoekt de aansluiting

Na de herstart namen de McLarens het heft in handen. Norris verloor onderweg zelfs zijn rechterspiegel, maar bleef tóch de snelste man op de baan. Ook Piastri liet zich gelden met een plek in de top vier. Het oranje duo lijkt dit weekend een serieuze kandidaat voor pole position.

Verstappen pakte tussendoor even de snelste tijd op de mediumbanden, maar moest die direct weer afstaan. Later probeerde hij het opnieuw, maar meerdere rondes werden door hemzelf afgebroken. Via de boordradio klaagde hij dat zijn Red Bull nerveus aanvoelde en grip miste. Uiteindelijk sloot hij de sessie af op de zesde plaats, op slechts 0,199 seconden van Norris. Genoeg aanknopingspunten voor de Nederlander dus.

Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached 😔



Here's what happened 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Leclerc maakt foutjes

Charles Leclerc zorgde nog voor een flink momentje door in de tweede sector het gras in te schieten. De Monegask hield zijn auto ternauwernood uit de vangrail en kon zijn weg zonder schade vervolgen tot opluchting van de Tifosi. Uiteindelijk eindigde hij de sessie als tweede, op slechts 0,083 seconden van Norris. Williams-coureur Carlos Sainz completeerde de top drie met een tiende achterstand. Daarmee bewees Ferrari, samen met de verrassende Sainz, dat ze er in Monza heel dichtbij zitten.

'Ik heb totaal geen grip'

Eerder op de dag verliep de eerste training moeizaam voor Verstappen. Met zijn nieuwe Honda-motor klokte hij weliswaar de vierde tijd, maar ook toen klaagde hij veelvuldig over een gebrek aan grip. Hamilton was toen de snelste man, gevolgd door Leclerc en de verrassende Sainz in zijn Williams.

In VT1 maakte Antonelli het Italiaanse publiek nog blij met een vijfde tijd, sneller dan George Russell die door technische problemen uitviel. Alexander Albon zette de tweede Williams keurig in de top tien. Voor McLaren viel de eerste training juist tegen: Norris kwam niet verder dan plek zes en Piastri moest zijn auto afstaan aan debutant Alex Dunne.

Contractnieuws

De vrijdag op Monza stond in het teken van de vele glijpartijen over het circuit door de hoge baantemperatuur van meer dan 40 graden. Daarnaast kwam er ook groot nieuws: de Grand Prix van Monaco blijft zeker tot 2035 op de Formule 1-kalender. Het iconische stratencircuit behoudt daarmee zijn plek, ondanks kritiek op het gebrek aan spektakel.