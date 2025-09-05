De toekomst van de Grand Prix van Monaco stond de laatste jaren geregeld ter discussie. Het smalle stratencircuit levert zelden spectaculaire inhaalacties op en wordt vaak bestempeld als saai. Toch is er duidelijkheid: de organisatie heeft het contract verlengd en de race door de straten van het prinsdom blijft zeker tot en met 2035 op de kalender.

De automobielclub van Monaco heeft de deal met de Formule 1 verlengd, zo communiceerde de koningsklasse van de autosport voorafgaand de eerste vrije training van Monza. Daarmee blijft een race behouden die al sinds het prille begin van de sport op de kalender staat. F1-baas Stefano Domenicali noemt het 'een fantastisch evenement dat geliefd is bij coureurs en fans dankzij de unieke sfeer.'

Verdeelde meningen over GP Monaco

Over de waarde van de race lopen de meningen al jaren uiteen. Voor veel fans is de kwalificatie spannender dan de race zelf, waarin nauwelijks wordt ingehaald. Critici vinden dat de Grand Prix zijn sportieve waarde heeft verloren. Toch blijft de charme overeind: winnen in Monaco wordt door coureurs nog altijd gezien als een van de grootste prestaties in de Formule 1.

Om de spanning te vergroten werd dit seizoen een verplichte tweestopper ingevoerd. Dat moest leiden tot meer actie en positiewisselingen, maar leverde uiteindelijk weinig extra spektakel op. Desondanks besloot de Formule 1 de race voor nog eens tien jaar vast te leggen.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will remain on the Formula 1 calendar through 2035!



#F1 #MonacoGP

De glamour van Monaco

De erelijst van Monaco is indrukwekkend. Van legendes als Graham Hill, Ayrton Senna, Alain Prost en Michael Schumacher tot moderne winnaars als Nico Rosberg en Max Verstappen. De Nederlander pakte er zeges in 2021 en 2023, terwijl Charles Leclerc in 2024 voor eigen publiek won en Lando Norris dit jaar de champagne mocht ontkurken.

Ondanks de kritiek blijft de aantrekkingskracht van Monaco overeind. Het decor van jachten in de haven, smalle straten en wereldsterren langs de kant maakt de Grand Prix tot een uniek evenement. Sportief misschien vaak voorspelbaar, maar qua uitstraling onovertroffen. En niet voor niets ook de woonplaats van Max Verstappen en tal van andere coureurs.