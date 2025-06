Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de tweede vrije training in Canada de negende tijd geklokt. George Russell was de snelste Circuit Gilles Villeneuve, waarna Lando Norris volgde.

Verstappen klaagde over de auto waarna er wat aan de Red Bull werd gesleuteld. Hij was niet blij met de wegligging van de wagen. Met nog 18 minuten op de klok ging hij weer de baan op. Hopelijk zijn de problemen verholpen voor de kwalificatie en Grand Prix op zaterdag en zondag.

Tijdens de tweede vrije training kwam de viervoudig wereldkampioen er niet aan te pas. Tijdens VT1 was Verstappen de snelste, gevolgd door de coureurs van Williams: Alexander Albon en Carlos Sainz.

Colapinto en Gasly tegenover elkaar

Er was ook nog een opmerkelijk moment voor Alpine vrijdagavond. Franco Colapinto stond plots omgekeerd op de baan, precies op dezelfde plek waar dat in VT1 gebeurde. Toen hij wilde omdraaien reed hij zijn teamgenoot Pierre Gasly tegemoet om vervolgens achter hem aan rechtsomkeer te maken.

Charles Leclerc

Charles Leclerc deed niet mee aan de tweede vrije training. De Monegask verloor tijdens de eerste training de controle over zijn Ferrari en botste na een remfout zo hard tegen de vangrail dat de voor- en achterwielophanging aan de linkerkant braken. Zijn auto kon daarna niet op tijd gerepareerd worden voor de tweede sessie.

Strafpunten

Voor Verstappen staat er in Canada veel op het spel. De Nederlander moet de achtervolging inzetten op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Daarnaast moet hij zorgen dat hij geen strafpunten op zijn licentie krijgt.

Verstappen kreeg twee weken geleden bij de GP van Spanje voor het veroorzaken van een aanrijding met George Russell namelijk 3 strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op 11 bracht. Bij 12 strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race.