Formule 1-coureur Lando Norris had een duidelijk antwoord op een huwelijksaanzoek tijdens de Grand Prix van Canada. De Brit is er nog niet aan toe om zich te binden en schudde hard zijn hoofd toen er een prangende vraag werd gesteld.

De 25-jarige McLaren-coureur is geliefd bij veel F1-fans. Dat was ook weer te zien op Circuit Gilles Villeneuve in Canada. Een vrouwelijke fan ging wel heel ver en schakelde haar vriend in om een bijzondere vraag te stellen aan Norris.

Lando Norris lovend over Max Verstappen, maar 'sommige coureurs zijn agressiever dan anderen' Lando Norris en Max Verstappen kennen de laatste tijd een ingewikkelde relatie. Op de baan gaat het hard tegen hard tussen de coureurs van McLaren en Red Bull, maar daarbuiten zijn ze goede vriendin. Norris probeert uit te leggen hoe dat zit.

Ze had namelijk een spandoek gemaakt met daarop de volgende tekst: "Lando, wil je met me trouwen? Mijn vriend wil niet." De vrouw in kwestie hield het bord niet zelf de lucht in om aan Norris te laten zien, daar liet ze haar vriend voor opdraaien.

Het antwoord van de nummer twee in het wereldkampioenschap was duidelijk: nee. Op beelden op het X-account van de Formule 1 is te zien dat hij hard met zijn hoofd schud. "Lando NO-rris", grapt de autosportorganisatie over het moment.

Harde woorden van schoonbroer van F1-kampioen Max Verstappen: 'Hij lijkt zijn verstand te hebben verloren' Nelson Piquet jr. (39) is de broer van Kelly Piquet en zij is weer de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Zo bezien kan je Piquet jr. dus de schoonbroer noemen van Verstappen. Sowieso is hij de oom van de dochter die de Red Bull-coureur en Kelly Piquet dit jaar kregen, Lily.

Vriendin Lando Norris

Norris lijkt ook al een andere vrouw op het oog te hebben, namelijk actrice en influencer Margarida Corceiro. De Portugese is de afgelopen weken vaker aan zijn zijde gespot, wat de geruchten over een hernieuwde romance nieuw leven heeft ingeblazen.

Dit is de vriendin van Lando Norris: Margarida Corceiro is actrice, lingeriemodel én ex van topvoetballer Lando Norris is één van de populairste Formule 1-coureurs van dit moment. De Brit lijkt niet alleen op de baan steeds sterker te worden, maar ook privé loopt het weer op rolletjes. Na een eerder avontuur werden hij en de Portugese actrice en influencer Margarida Corceiro opnieuw samen gespot én inmiddels is duidelijk dat de twee een relatie hebben. Dit is Corceiro, de vrouw die het hart van Norris lijkt te hebben veroverd.

werd in het verleden al gelinkt aan Norris. In 2023 werden ze samen gespot bij onder meer het tennistoernooi van Monte Carlo en tijdens enkele Formule 1-weekenden. Eind 2024 leek hun band te zijn bekoeld: Norris gaf toen aan weer single te zijn. Toch dook Corceiro vorige week plots weer op in de paddock tijdens de Grand Prix van Monaco, waar ze zelfs werd gezien in het gezelschap van Norris zijn moeder. Ook in Spanje was ze weer van de partij.

VT1

In de eerste vrije training stond het er niet goed voor voor McLaren. Oscar Piastri, nummer één in de WK-stand en zijn teamgenoot Norris kwamen er niet aan te pas. Hun achtervolger Max Verstappen zette de snelste tijd neer in VT1.

Max Verstappen zet snelste tijd neer in VT1, rode vlag na pijnlijke crash Charles Leclerc voor GP van Canada De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is stilgelegd vanwege een rode vlag. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam met een flinke klap in de muur terecht op Circuit Gilles Villeneuve.

Max Verstappen

Red Bull-coureur Verstappen eindigde bij de vorige race, twee weken geleden in Barcelona, als tiende. De Nederlander zag de achterstand op de Australiër Piastri in de WK-stand daarmee oplopen tot 49 punten. Hij zal dus zijn uiterste best moeten doen in Canada om punten te pakken.

Daarbij moet hij wel opletten dat hij geen strafpunten op zijn licentie meer krijgt. De viervoudig wereldkampioen kreeg twee weken geleden bij de GP van Spanje voor het veroorzaken van een aanrijding met George Russell namelijk 3 strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op 11 bracht. Bij 12 strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race.