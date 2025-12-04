Lando Norris leek lange tijd met het wereldkampioenschap in de Formule 1 aan de haal te gaan. Toch kan er nog van alles gebeuren in de laatste race. Zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri strijdt nog mee om de titel, net als Max Verstappen. In aanloop naar de Grand Prix in Abu Dhabi blikt hij vooruit op een rampscenario. "Het is aan Oscar of hij het mij gunt."

Norris zal zijn teamgenoot niet vragen hem aan de wereldtitel te helpen als dat de enige manier is om Verstappen te verslaan in de slotrace in Abu Dhabi. Dat zei de WK-leider van McLaren in de persconferentie op het Yas Marina Circuit.

Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en 16 meer dan teamgenoot Piastri. Alle drie maken nog kans op de wereldtitel. Bij McLaren zijn er geen teamorders. Norris en Piastri mogen voor hun eigen kansen gaan. Maar er is een scenario in de beslissende fase denkbaar waarin Verstappen de race leidt, met Piastri op de derde en Norris op de vierde plaats. In dat geval zou de regerend kampioen zijn vijfde titel winnen, tenzij Piastri inhoudt en Norris voorbij laat gaan.

'Het is aan Oscar'

"Ik ga het niet vragen, ik wil het niet vragen", antwoordde Norris na lang nadenken. "Het is aan Oscar of hij het mij gunt. Het is niet aan mij. Als het andersom zou zijn en Oscar zou het mij vragen, dan denk ik dat ik het zou doen, maar dat heeft te maken met hoe ik in elkaar steek."

"Als het betekent dat Max wint, dan is dat het", vervolgt hij. "Dan heeft hij het verdiend en feliciteer ik hem en ga ik verder met mijn leven."

Grote droom

Norris zei wel dat een wereldtitel heel veel zou betekenen voor hem. "Het is iets waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt. Het zou de beloning zijn van zestien jaar hard werken en de droom vervullen die ik als kind al had", zei de 26-jarige Brit.