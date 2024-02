Red Bull brengt woensdag duidelijkheid over situatie Christian Horner

Red Bull Racing heeft woensdag duidelijkheid gegeven over de situatie rondom Christian Horner. De teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

'Red Bull kan bevestigen dat het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen tegen meneer Horner afgerond is en dat de claim ongegrond is', waren de letterlijke woorden van Red Bull.

Red Bull deelt langverwachte uitslag onderzoek naar teambaas Christian Horner Een dag voor het officiële begin van Formule 1-seizoen 2024 heeft Christian Horner eindelijk te horen gekregen wat het onderzoek dat tegen hem liep, heeft opgeleverd. De teambaas van Red Bull Racing is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door de advocaat die onderzoek deed.

De teambaas ontkende zelf alle beschuldigingen. Hij was afgelopen week ook 'gewoon' aanwezig bij de testdagen van de Formule 1, in aanloop naar de eerste race van het seizoen. In zijn gewone kleding zag hij Max Verstappen het erg solide doen.

Max Verstappen blikt vooruit op eerste race: 'Hopelijk niet al te veel verrassingen' Max Verstappen maakt zich op voor de eerste Formule 1-race van 2024. Dit weekend staat de Grand Prix van Bahrein op het programma, nadat afgelopen week de testdagen waren. "Ik kijk er naar uit."

Grand Prix van Bahrein

De eerste Grand Prix wordt niet op zondag, maar op zaterdag verreden. Dat heeft alles te maken met de race die de week erna op het programma staat in Saudi-Arabië. Die GP is ook op zaterdag, vanwege de start van de ramadan op zondag 10 maart. Omdat er minimaal één week moest zitten tussen twee GP's, is de race in Bahrein met een dag vervroegd. Alles over de GP van Bahrein vind je hier.