De toekomst van Max Verstappen blijft een terugkerend thema in de Formule 1, maar volgens de Red Bull is er geen enkele reden tot onrust. Topman Oliver Mintzlaff spreekt klare taal over de Nederlander, niet zozeer met het oog op het komende seizoen, maar vooral over de langere termijn. Ook na een roerig jaar ziet hij Verstappen als onlosmakelijk verbonden aan het team.

Mintzlaff spreekt zich zonder omwegen uit over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. "Er bestaat geen twijfel dat hij zijn carrière hier afsluit", zegt de Duitser stellig in gesprek met De Telegraaf. Daarmee probeert hij een einde te maken aan de speculaties die het afgelopen seizoen af en toe oplaaiden rond Verstappen en zijn toekomst binnen Red Bull Racing.

Volgens Mintzlaff is dat vertrouwen niet alleen gebaseerd op contractuele afspraken, maar vooral op wat hij de afgelopen maanden binnen het team heeft gezien. Na een onrustig jaar, waarin sportieve tegenvallers en interne veranderingen elkaar opvolgden, ziet de topman de focus weer volledig terugkeren. "Als mensen afgeleid zijn, ga je niet maximaal presteren", benadrukte hij.

Verstappen als stabiele factor

Dat Verstappen juist in die periode het verschil bleef maken, noemt Mintzlaff veelzeggend. Ondanks een auto die niet altijd de snelste was, bleef de Nederlander tot het einde meedoen om de wereldtitel en won hij meerdere races. Voor de Red Bull-topman onderstreept dat de unieke rol van Verstappen binnen het team en zijn vermogen om ook in lastige fases te blijven presteren.

De sportieve ommekeer viel samen met ingrijpende beslissingen aan de top van de organisatie. Het vertrek van teambaas Christian Horner markeerde een duidelijke breuk met het verleden. Volgens Mintzlaff was die keuze noodzakelijk om weer vooruit te kunnen. "Je kunt niet blijven leunen op wat je eerder hebt bereikt. Soms moet je de bladzijde omslaan", gaf hij aan.

'Max is geen diva'

Ook het beeld dat Verstappen binnen Red Bull alles zou bepalen, wijst Mintzlaff resoluut van de hand. "Dat is onzin,” stelde de 50-jarige Duitser. "Max is geen diva." Volgens de topman is er sprake van wederzijds vertrouwen en respect, maar zijn de verantwoordelijkheden helder verdeeld. Verstappen wordt gehoord en serieus genomen, zonder dat hij de koers van het team dicteert.

Met het oog op de toekomst kijkt Red Bull nadrukkelijk vooruit naar 2026, wanneer het team met een volledig eigen motor aan een nieuw Formule 1-tijdperk begint. Een ambitieuze en risicovolle stap, erkent Mintzlaff, maar wel één die volgens hem perfect past bij de mentaliteit van het team én bij Verstappen. "Hij ziet hoeveel we investeren en hoeveel mensen hier dag en nacht werken om succesvol te blijven."

Verstappen laat zich van andere kant zien

Waar Mintzlaff vooral sprak over plannen en toekomstvisies, liet Verstappen recent een opvallend persoonlijke kant zien. De viervoudig wereldkampioen werd na de seizoensafsluiter geconfronteerd met vragen over zijn hechte samenwerking met race-engineer Gianpiero Lambiase en viel daarbij even stil. "Het is een klotesituatie", zei Verstappen zichtbaar aangedaan over het zware jaar van zijn engineer.