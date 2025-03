Kan Max Verstappen zijn vertrekclausule in de zomer activeren? Red Bull doet onthulling over contract

Red Bull-adviseur Helmut Marko heef tzich uitgesproken over de vertrekclausule in het contract van Max Verstappen. Als die geactiveerd wordt zou hij de overstap kunnen maken naar een andere renstal. De Oostenrijker houdt de toekomst van de wereldkampioen en van hemzelf open.

Marko bevestigt dat de clausule in het contract van Verstappen, die hem toestaat het team vroegtijdig te verlaten, "een onderwerp zal zijn in de zomer". Volgens veel analisten is dat de deadline voor activering en het is spannend om te zien hoe de Nederlander zal handelen. Hij is het afgelopen jaar regelmatig in verband is gebracht met een overstap naar een ander team.

Vorig jaar hing de clausule in zijn overeenkomst met Red Bull samen met het aanblijven van Marko bij het team. Maar de adviseur legde later uit dat deze voorwaarde uit het contract was verwijderd.

Verbeteringen

Nu bevestigt de voormalig coureur opnieuw dat Verstappen zo'n clausule in zijn contract heeft, net als alle topcoureurs in de Formule 1. Hij ziet dat er veel moet verbeteren bij Red Bull, maar maakt zich ondanks de mindere start van het seizoen geen zorgen.

"We hebben verbeteringen aan de auto nodig zodat Max zijn vijfde wereldtitel kan winnen", zegt Marko tegen Formel1.de. "Dat is ons grote doel en het hele team werkt er hard aan. Natuurlijk heeft elke topcoureur een clausule in zijn contract met betrekking tot de prestaties van het team, die hem toestaat te vertrekken als het team niet goed presteert. Maar op dit moment is dat geen onderwerp bij ons."

Zomerstop

In de zomer zal het ter sprake komen. "Ja, dat is het tijdvenster", legt Dr. Marko uit. "Maar we staan tweede in het coureursklassement, op 8 punten van de leider. Er is nog veel tijd tot de zomerstop."

Ten slotte liet Marko doorschemeren dat hij ook onzeker is over zijn eigen toekomst bij Red Bull. "Als Verstappen vertrekt, is dat een goede reden voor mij om ook te vertrekken", liet hij weten.