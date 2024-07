Wereldberoemde naam uit vechtsportwereld onthult: 'Ik heb een partij met Jake Paul afgewezen'

Nico Ali-Walsh heeft na zijn laatste bokspartij laten weten dat hij een gevecht met Jake Paul heeft afgewezen. De kleinzoon van Muhammad Ali-Walsh wilde niet meedoen aan 'het circus boksen en besloot echte tegenstanders uit te dagen'.

Ali-Walsh onthulde dat hij al een aanbieding van Paul heeft gekregen. "Ik kon al een contract voor miljoenen tekenen en tegen Jake Paul vechten, maar ik wil tegen echte tegenstanders vechten." Toch sluit Ali een partij met Paul in de toekomst zeker niet uit. "Ik ben geen onderdeel van dat circusboksen, ik wil in echte bokscompetities vechten. Maar als Paul mijn naam blijft noemen, kan hij ook een pak slaag krijgen."

.@NicoAliWalsh just called out Teofimo Lopez and Jake Paul 😮 pic.twitter.com/2L6R3W7Tim — Top Rank Boxing (@trboxing) June 30, 2024

Tommy Fury

Via X gaf Ali-Walsh ook nog een toelichting op zijn woorden over Paul. Daarbij haalde hij de naam van Tommy Fury aan. 'Als Jake Paul mijn naam nog één keer noemt, dan haal ik Tommy Fury erbij', grapt de bokser op zijn social media. Fury is de enige vechter waarvan Paul tot nu toe verloor. Hij is ook de enige jonge en actieve vechter die nog meedraait in het huidige bokscircuit.

Record

Ali-Walsh is de laatste jaren zijn sporen aan het verdienen binnen de bokswereld. Afgelopen weekend vocht hij een rematch uit tegen Sona Akale. De eerste wedstrijd verloor Ali Walsh, maar afgelopen zaterdag in Las Vegas was het wel raak voor de kleinzoon van de bokslegende. Het verlies in de eerste wedstrijd tegen Akale was de eerste partij die Ali-Walsh ooit verloor in zijn professionele loopbaan.

Jake Paul

Paul heeft over drie weken zijn volgende partij op de planning staan tegen Bare Knuckle-ster Mike Perry. In eerste instantie zou de Amerikaanse superster tegen Mike Tyson vechten, maar die moest de partij uit laten stellen vanwege zijn gezondheid. Op 15 november 2024 zal de nieuwe partij plaats vinden tussen Paul en de legende uit de vechtsport.