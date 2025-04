Magistrale Max Verstappen stunt met pole in Saoedi-Arabië, groot drama voor leider in WK-stand

Max Verstappen is niet te temmen. De Nederlander toverde een waanzinnige pole position uit de hoge hoed voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verstappen knalde naar 1.27,294 in een mega-spannende kwalificatie, net voor Oscar Piastri.

Een meevaller voor Verstappen (en Piastri) is dat Norris vanaf P10 start op zondag. De leider in de WK-stand stuiterde over de kerbstones in Q3 en kwam hard in de muur terecht. Norris zorgde daarmee voor een rode vlag. Ondanks dat vond Verstappen zijn focus en stuntte hij met pole.

Verstappen tankt vertrouwen, negatieve primeur Stroll

Bij het eerste deel van de kwalificatie waren de verschillen klein. Coureurs moesten dus ook tot het gaatje gaan om bij de beste vijftien te komen. Dat lukten Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto niet. Vooral voor Stroll extra pijnlijk, omdat hij negatieve geschiedenis schreef: hij is nu de coureur met de meeste exits in Q1.

An unwanted record for Lance Stroll…



…he now has the most Q1 exits in F1 (75) - surpassing the previous record of 74 set by Kevin Magnussen 😬 pic.twitter.com/6Aan2F5f9T — Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) April 19, 2025

Aan de andere kant van de grid was het Verstappen die de snelste was. Een opsteker voor de Nederlander, die juist tijdens de vrije trainingen flink langzamer was dan beide McLarens.

Norris verpest het voor zichzelf

Een andere welkome verrassing was het wegvallen van Norris. De nummer 1 van de WK-stand verloor de controle over zijn McLaren in het begin van zijn snelle ronde in het laatste kwalificatiedeel. Al snel kwam hij met goed nieuws: "Ik ben oké". Ook Verstappen vroeg even hoe het met zijn rivaal en vriend ging.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Spanning om pole

Maar al snel moest voor Verstappen de knop om. Er lag immers een pole position voor het grijpen. Na een korte onderbreking nestelde hij zich met zijn eerste snelle run nipt vóór Piastri (+0,001). Maar toen mengde Russell zich opeens in zijn Mercedes.

De Engelsman nam een flinke hap uit de tot dan toe snelste tijd van Verstappen. Vervolgens was het weer de beurt aan Piastri, die P1 virtueel overnam. Maar toen was daar toch weer de beste coureur van het moment. Verstappen knalde opnieuw naar pole in Saoedi-Arabië.

'Auto kwam tot leven'

"Erg blij", reageerde polesitter Verstappen na afloop bij het rijdersinterview. "Ik verwachtte niet op pole te staan. De auto kwam tot leven in de avond, we hadden wat aanpassingen gemaakt. Het was een stuk leuker om in te rijden", oordeelde de Nederlander, die eigenlijk heel het weekend moeite had. "Het zal moeilijk worden om ze achter me te laten."