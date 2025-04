Formule 1-team geeft duidelijkheid over overstap Max Verstappen: 'We zijn bijzonder gelukkig'

Aston Martin heeft na veel geruchten duidelijkheid gegegven over de mogelijke komst van Max Verstappen. De renstal zou 'het grootste contract ooit in de Formule 1' hebben klaar liggen voor de Nederlandse coureur.

Dat meldde La Gazzetta dello Sport. Er zou een driejarig contract klaarliggen ter waarde van 264 miljoen euro. Teambaas Andy Cowell heeft zich nu ook zelf uitgesproken over de toekomstplannen van Aston Martin.

'Bijzonder gelukkig'

Daaruit valt op te maken dat het team niet van plan om op korte termijn Verstappen los te weken bij Red Bull. De prioriteit ligt bij de huidige samenstelling. "We zijn bijzonder gelukkig dat we twee ervaren coureurs hebben die de komende twee jaar bij ons rijden", doelde hij op Fernando Alonso en Lance Stroll. "Het betekent dat ik me volledig kan richten op de kunst van het maken van een snelle racewagen."

Het contract van Verstappen bij Red Bull is onderwerp van gesprek bij de Grand Prix van Saudi-Arabië, omdat de Nederlander ontevreden is over zijn auto. Na opmerkingen van topadviseur Helmut Marko dat hij zich zorgen maakte over de toekomst van Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, gonst het over een voortijdig vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Aston Martin wordt daarbij genoemd als belangrijke gegadigde, maar Cowell liet duidelijk weten dat er op dit moment geen belangstelling is voor Verstappen. "Mijn hoofd zit vol met het verbeteren van het team, zodat we een snelle raceauto kunnen maken voor Lance en Fernando."

Mercedes en Alpine

Mercedes is het andere team dat nadrukkelijk zou azen op Verstappen, maar teambaas Toto Wolff liet aan Sky Sports weten dat de Duitse renstal geen toenadering heeft gezocht. "Ik flirt niet met een ander als ik blij ben in mijn relatie. Ik ben zelfs superblij met de huidige bezetting. We hebben niet met Max gesproken."

George Russell en Andrea Kimi Antonelli rijden nu voor Mercedes. Het contract van Russell loopt aan het einde van dit jaar af. "Maar George is top; hij levert en presteert momenteel maximaal", meent Wolff. Russell stond dit jaar al drie keer op het podium in een GP en is vierde in de WK-stand.

Ondertussen Verstappens manager Raymond Vermeulen gezien in de garagebox van Alpine, dat met Pierre Gasly sterk reed bij de vorige race in Bahrein. De Franse renstal werd ook al genoemd als potentiële bestemming van Verstappen door oud-coureur Ralf Schumacher.

Pauze

Maar misschien gaat Verstappen wel een hele andere toekomst tegemoet. Bronnen meldden namelijk aan The Sun dat hij volgend jaar een pauze neemt een niet meedoet aan het F1-kampioenschap.