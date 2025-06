Max Verstappen heeft bij de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Canada de vijfde tijd geklokt. McLaren-coureur Lando Norris was dit keer de snelste. De kwalificatie voor de hoofdrace begint om 22.00 uur.

De derde vrije training lag even stil nadat WK-leider Oscar Piastri (McLaren) en Nico Hülkenberg (Sauber) met hun bolides de befaamde Wall of Champions hadden geraakt. Piastri haalde met een lekke band de pits en Hülkenberg liet wat rommel op de baan achter na een spin in de laatste chicane.

McLaren

Na groen licht verscheen Verstappen voor het eerst op het circuit. Hij opende met de negende tijd, maar schoof steeds verder op. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vijfde positie, achter Norris, Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari).

FP3 CLASSIFICATION



It's all to play for heading into qualifying 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/twh7FF291x — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

De hoofdrace wordt zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd verreden. Verstappen staat derde in de WK-stand.

Max Verstappen botst bij F1 in Canada met journalist: 'Toen heb ik het interview afgekapt' Max Verstappen en met hem het hele F1-circus zijn neergestreken in Canada voor het raceweekend. Dat betekent dat de Red Bull-coureur ook weer talloze microfoons onder zijn neus krijgt gestoken. En zoals vaker levert dat wat stekelige antwoorden op van de Nederlandse F1-wereldkampioen.

Max Verstappen

Rondom Verstappen is er ook in Canada weer een hoop onrust. Een steward verklaarde dat hij het helemaal eens was met de straf die aan de Nederlander was uitgedeeld in het vorige raceweekend. Maar stewards mogen zich niet expliciet uitlaten over coureurs. Dat zou namelijk de schijn van partijdigheid kunnen opwekkend.

Volgens de FIA heeft Warwick in een gesprek erkend dat zijn opmerkingen ongepast waren in zijn functie als FIA-steward en heeft hij zijn excuses aangeboden. De autosportbond meldt ook dat Warwick zijn taken hervat bij de Grand Prix van Oostenrijk. Eerder dit jaar maakte FIA bekend dat oud-coureur Johnny Herbert zijn taken als steward had opgegeven, omdat die niet verenigbaar zijn met zijn rol als analist in de media. Ook hij sprak zich regelmatig negatief uit over Verstappen.

GP Canada F1 | Oppermachtige Max Verstappen moet vrezen voor einde imposante reeks: dit zijn de tijden Lewis Hamilton en Michael Schumacher wonnen de Grand Prix van Canada allebei liefst zeven keer. Maar Max Verstappen kan komende zondag de eerste coureur worden die vier keer op rij wint in Montreal. Of dat hem lukt? Lees hier hoe laat je moet inschakelen om dat live te volgen.

Red Bull

Ook bij Verstappens team Red Bull was er een precair gespreksonderwerp: blijft Christian Horner de teambaas? "Ik ben gevleid dat ik word genoemd bij andere teams. Ferrari heeft in het verleden inderdaad weleens aangeklopt. Maar mijn hart ligt bij Red Bull. Ik heb een groot deel van mijn leven geïnvesteerd in dit team, sinds het allereerste begin. Ik voel een enorme loyaliteit richting alle personeelsleden en voel ook de support van het moederbedrijf", zei de Brit tegen De Telegraaf.