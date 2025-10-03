Singapore staat bekend als de zwaarste race van het jaar, maar dit weekend wordt het nog extremer. Voor het eerst heeft de internationale autosportfederatie een officiële hittewaarschuwing afgegeven. Coureurs bereiden zich voor op tropische omstandigheden waarin ze kilo's lichaamsgewicht verliezen, met koelvesten en zelfs bizarre trainingsmethodes om overeind te blijven.

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, die dit weekend zijn eerste Grand Prix in Singapore rijdt, onthulde zijn opvallende voorbereiding. De Braziliaan probeerde zich klaar te stomen door in de sauna te trainen en vervolgens in dikke truien achter de simulator te kruipen. "Het idee kwam midden in de nacht toen ik niet kon slapen", zei hij. "Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit veel helpt. Je moet een heel jaar trainen voor Singapore."

FIA grijpt in met koelingsregels

De FIA (internationale autosportfederatie) verplicht teams om hun auto's uit te rusten met een koelingssysteem. Coureurs mogen zelf kiezen of ze het koelvest daadwerkelijk dragen, maar wie dat weigert, moet extra ballast meenemen. Niet iedereen is fan: het vest zit oncomfortabel en krap in de cockpit, maar de meeste rijders durven het risico niet te nemen.

Max Verstappen weet precies wat hem te wachten staat. "Het is een fysiek behoorlijk veeleisende baan", zei hij vooraf. "In Singapore gaat het erom comfortabel te worden met het oncomfortabele." De Nederlander won hier nog nooit, maar komt wel met de vorm van twee dominante zeges op rij naar Marina Bay.

Zwaarste race van het jaar

Het wordt geen pretje: temperaturen boven de 31 graden, hoge luchtvochtigheid en kans op zware onweersbuien. In Singapore verliezen coureurs soms meer dan drie kilo lichaamsgewicht. Het verklaart waarom dit weekend extra aandacht wordt besteed aan voorbereiding en herstel.

Alles wijst erop dat de Grand Prix van Singapore de zwaarste race van het seizoen wordt. Voor Verstappen dé kans om eindelijk zijn eerste zege in Marina Bay te pakken – en tegelijk de druk op de McLaren-coureurs in de titelstrijd verder op te voeren.