Red Bull heeft een nieuw talent in het vizier: Alex Dunne. De 19-jarige Ier maakte dit seizoen indruk in de Formule 2 én tijdens zijn eerste meters in een Formule 1-auto. McLaren besloot het contract met de coureur verrassend genoeg te beëindigen, maar volgens topadviseur Helmut Marko kan Red Bull wel eens de vruchten gaan plukken.

De Oostenrijkse talentenjager liet tegenover de BBC weten dat de gesprekken met Dunne gaande zijn. "Hij is agressief, snel en heeft een goede controle over de auto. Hij maakt momenteel nog fouten, maar hij past precies in ons profiel. Hij lijkt op een typische Red Bull-coureur", stelt de Red Bull-topman.

Met die woorden plaatst Marko Dunne in hetzelfde rijtje als eerdere Red Bull-protegés als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Allemaal coureurs die jong instapten, hard reden en meteen onder druk werden gezet.

Indrukwekkend debuut in Formule 1

Dunne maakte dit seizoen zijn F1-debuut tijdens de vrije training in Oostenrijk, waar hij het stoeltje overnam van Lando Norris. Daar reed hij zich direct in de kijker door vierde te worden, slechts 0,069 seconde achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. Ook in Italië mocht hij instappen, waarmee hij de eerste Ierse coureur in 22 jaar werd die deelnam aan een Formule 1-weekend.

In de Formule 2 liet Dunne zien dat hij niet alleen snelheid heeft, maar ook over echte racekwaliteiten beschikt. Hij won dit jaar in Bahrein en Imola, al gooiden technische problemen en een paar incidenten hem uit de titelstrijd. Toch geldt hij nu al als een van de meest veelbelovende namen in de autosport.

Geen plek bij McLaren, wel perspectief bij Red Bull

Voor McLaren is het vertrek van Dunne pijnlijk, maar tegelijkertijd onvermijdelijk. De Britten hebben met Norris en Piastri twee jonge toprijders voor de lange termijn vastgelegd. Dat biedt stabiliteit, maar sluit de deur voor jonge talenten. Een plek in het F1-team was voor Dunne de komende jaren simpelweg niet beschikbaar.

Voor Dunne zelf betekent de breuk juist een kans. Door zich los te maken van McLaren ligt de weg open naar een team dat hem wél een reëel pad richting de Formule 1 kan bieden. En als Red Bull toehapt, krijgt hij dat perspectief sneller dan bij welk ander topteam ook.

Verstappen-route

Volgens ingewijden zou Dunne in 2026 nog een seizoen in de Formule 2 rijden, om in 2027 mogelijk de overstap te maken naar Racing Bulls. Dat zusterteam van Red Bull wordt al jaren gebruikt als doorstroomkanaal voor jonge coureurs. Voor een ambitieuze tiener als Dunne is dat een bijna ideale situatie: presteer goed bij Racing Bulls en je komt vanzelf in beeld voor de hoofdformatie naast Verstappen.

Op sociale media klonk de Ier alvast optimistisch. "Ik ben erg enthousiast over wat komt", kijkt hij alvast vooruit. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat Red Bull officieel zijn nieuwste wonderkind kan presenteren.

Verstappen kan titelstrijd weer openbreken

Maar eerst draait alles dit weekend om Singapore. Op het stratencircuit van Marina Bay kan Max Verstappen de titelstrijd nieuw leven inblazen. Met een goed resultaat brengt hij de druk vol terug bij McLaren en maakt hij duidelijk dat de weg naar het kampioenschap nog lang niet beslist is.