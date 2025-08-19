Topgolfer Ben Griffin sloeg een beroerde slotronde bij het toernooi BMW Championship in de Verenigde Staten. De nummer 17 van de golfranking weet precies waar het door komt: hij nam een overdosis van een bepaald middeltje.

Na drie holes stond Griffin al op zes slagen onder par. "Ik neem weleens creatine als supplement", legde hij uit volgens The Sun. Die stof staat niet op de dopinglijst. Creatine verbetert de prestaties van de spieren tijdens sterke kortdurende krachtsinspanningen.

"Deze morgen nam ik het niet. Pas toen ik bijna begon aan de eerste hole nam ik creatine. Mijn voorraad raakte op en daarom nam ik maar een extra grote schep, om het op te maken", verklaarde Griffin.

Klontje

"Het spul zat al een maand in mijn emmertje. Ik heb het klontje uit elkaar geprakt, het poeder in mijn waterfles gedaan en het daarna opgedronken." Hij dronk na zijn tweede slag op de eerste hole. Maar er waren nog klontjes creatine die niet helemaal waren opgelost. Volgens Griffin heeft die poederklont voor een onaangename reactie gezorgd.

"Ik heb een van de grotere klontjes naar binnen gekregen. Niet eerder nam ik een overdosis creatine, maar ik denk dat het nu wel is gebeurd. Daarna dronk ik geen water meer. Daardoor heb ik als het ware een sneeuwbal aan ceratine naar binnen gewerkt. Ik voelde me erg duizelig. Zo heb ik me nog nooit gevoeld. Ik rilde overal. Het leken tremoren."

Stabiel

Na een tijdje voelde hij zich weer stabiel. Zijn spel knapte ook weer op. Uiteindelijk sloot hij het toernooi af als gedeeld nummer twaalf. Ook heeft hij zijn lesje geleerd: "Ik zal in de toekomst niet weer zoveel creatine nemen. Ik zal het nog wel gebruiken, maar dan met een lagere dosis. Hoe het nu gebeurde was het absoluut niet gezond."

Scottie Scheffler

Het BMW Championship werd gewonnen door Scottie Scheffler, de nummer 1 van de goldranking. Of het hem blij maakt valt te bezien. In juli kwam Scheffler nog met een opmerkelijk betoog. Scheffler liet tijdens een persconferentie weten dat hij weinig voldoening haalt uit het winnen van toernooien.

Die opmerkelijke openbaring deed de nummer 1 van de wereld én olympisch kampioen een dag voor aanvang van het evenement, dat ook wel bekendstaat als het Brits Open, in het Noord-Ierse Portrush