Xander Schauffele verdient miljoenenbedrag bij eerste gewonnen major in de golfwereld

Xander Schauffele heeft zijn eerste major in de golfwereld gewonnen. Dat deed hij met een birdie op de achttiende en laatste hole. Aan de overwinning hield hij een flink geldbedrag over.

De 30-jarige Amerikaan kwam op de Valhalla Golf Club in Louisville tot een laatste ronde van 65 slagen (6 onder par) en een totaal van 263 (21 onder par) over vier dagen. Hij bleef daarmee zijn landgenoot Bryson DeChambeau net voor. Voor Schauffele is het zijn eerste overwinning op een van de vier majortoernooien.

Schauffele begon de slotdag als gedeeld leider, samen met zijn landgenoot Collin Morikawa. Hij nam snel afstand met birdies op de holes 1, 4, 7 en 9. Een foutje bezorgde hem een bogey op de tiende hole, maar dat zette hij recht met nieuwe birdies op de holes 11 en 12. DeChambeau klom naar de tweede plaats dankzij een slotronde van 64. De Noor Viktor Hovland eindigde met een slotronde van 66 op de derde plaats, net voor Morikawa en de Belg Thomas Detry.

Prijzengeld

Met de winst heeft Schauffele een miljoenenbedrag verdiend. Voor de eerste plek op het toernooi wordt wel 3,3 miljoen dollar vergeven. Ook de tweede en derde plaats worden rijkelijk beloond. DeChambeau won zo'n 2 miljoen dollar. Hovland mocht 1,2 miljoen dollar bijschrijven.

Toch deed Schauffele het zeker niet alleen voor het geld. Hij werd ook gemotiveerd door zijn vader. "Ik was emotioneel, het was lang geleden dat ik gewonnen had." Bij de huldiging vertelde Schauffele dat hij zojuist zijn vader aan de telefoon had gehad. "Ik moest het kort houden, omdat hij me aan het huilen bracht."

Arrestatie Scheffler

Nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler beëindigde een voor hem turbulent verlopen toernooi op de gedeelde achtste plaats met 13 slagen onder par. Voorafgaand aan de tweede ronde had de Amerikaan enkele uren op een politiebureau doorgebracht. Hij negerde de aanwijzingen van een agent na een dodelijk verkeersongeval. Hij zou de agent vervolgens ook hebben aangereden. Scheffler, die een slotronde van 65 had, moet mogelijk voorkomen. Zelf sprak hij van "een misverstand".