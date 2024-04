Miljoenen dollars, een peperduur jasje en een hoogzwangere vrouw: golfer Scottie Scheffler wint prestigieuze Masters

Voor golfer Scottie Scheffler was het een bijzonder weekend. De Amerikaan was veruit de sterkste op The Masters en won het belangrijke toernooi voor de tweede keer terwijl zijn vrouw op het punt van bevallen stond. De 27-jarige golfer verdient een enorm geldbedraag, maar ook het iconische groene jasje. En dat stukje kleding is ook nog eens een godsvermogen waard.

Scheffler ging voor de laatste dag van het toernooi aan de leiding en raakte daar niet door van de leg. De Amerikaanse nummer een van de wereld speelde een ijzersterke laatste ronde en won uiteindelijk met vier slagen voorsprong op de Zweedse nummer twee Ludvig Aberg.

Jackpot

De golfers mochten afgelopen weekend in Augusta liefst twintig miljoen dollar aan prijzengeld onderling verdelen. Scheffler ging er natuurlijk met de grootste klapper vandoor. De winnaar verdiende liefst 3,6 miljoen dollar, omgerekend zo'n 3,4 miljoen euro. Nummer twee Aberg moest het doen met 'slechts' 2,1 miljoen dollar.

Scheffler zal het waarschijnlijk nauwelijks merken als het bedrag op zijn rekening gestort wordt, want in zijn hele carrière verdiende hij tot nu toe al ruim 82 miljoen dollar. Dat is overigens nog maar een schijntje bij de best verdienende golfer aller tijden: Tiger Woods. De 48-jarige Amerikaan zou zo rond de 157 miljoen dollar hebben verdiend. In dat bedrag zijn sponsorcontracten niet eens meegerekend.

Peperduur groen jasje

Scheffler kreeg als winnaar van The Masters ook het iconische groene jasje, dat ieder jaar wordt uitgereikt aan de winnaar van het toernooi. Het was voor de nummer een van de wereld dus zijn tweede jasje. Mocht hij ooit nog financieel aan de grond komen te zitten dan kan hij altijd nog deze gaan verkopen. Het jasje is namelijk enorm veel waard.

Horton Smith was in 1934 de eerste winnaar van het toernooi en een ver familielid bleek in 2013 het jasje in zijn bezit te hebben dat Smith had gekregen. Het kledingstuk werd uiteindelijk geveild en leverde toen liefst 680.000 dollar op. Dat is omgerekend 640.000 euro.

Scottie Scheffler krijgt het groene jasje van Jon Rahm, de winnaar van vorig jaar. © Getty Images

Emotionele boodschap voor zwangere vrouw

Het was om meerdere redenen een bijzonder weekend voor Scheffler, want zijn vrouw Meredith is hoogzwanger. Hoewel hij na drie dagen aan de leiding ging, zou hij zich tijdens de laatste dag terugtrekken als ze zou gaan bevallen om bij haar te zijn. "Je krijgt maar een keer je eerste kind", zei Scheffler daarover.

Na zijn overwinning had hij bij tv-zender CBS dan ook een emotionele boodschap voor haar: "Ik kom naar huis, zo snel als ik kan. Ik hou van je." Het leven van Scheffler staat dan ook op zijn kop: "Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om dit toernooi te winnen en heb er ook geen woorden voor hoe het zal zijn om voor de eerste keer vader te worden. Ik kijk ernaar uit om thuis te komen en het te vieren met Meredith. Het was een lange week zonder haar."

Tiger Woods

Voor golflegende Tiger Woods draaide het toernooi uiteindelijk uit op een lijdensweg. De eerste twee dagen speelde hij nog verdienstelijk. Hij wist daardoor ook de cut te overleven en dat leverde hem zelfs een record op. Op zaterdag en zondag lukte er echter bar weinig bij de Amerikaan. Woods liep op zaterdag zijn slechtste ronde ooit op The Masters en aan het einde van het toernooi vond hij zichzelf terug op de laatste plaats.