Einde van een tijdperk nabij: Tiger Woods zorgt voor historisch dieptepunt met slechtste score ooit

Golfer Tiger Woods brak vrijdag nog een bijzonder record op The Masters en een dag later zorgde hij opnieuw voor een historische prestatie, maar deze keer was het er eentje om minder trots op te zijn. De ronde van Woods op het prestigieuze toernooi was een lijdensweg. Nooit had hij meer slagen nodig.

Woods had uiteindelijk 82 slagen nodig om de 18 holes te spelen. Een dieptepunt, want in al zijn deelnames in Augusta had hij nooit meer dan 78 slagen nodig gehad. Dat gebeurde hem slechts tweemaal en dat was bij zijn vorige deelname in 2022. Woods staat na drie dagen op een score van +11. Hij is daarmee op de gedeelde 52e plaats terug te vinden.

De Amerikaanse golflegende had juist een dag eerder nog voor een bijzondere prestatie gezorgd door voor de 24e keer de cut van het toernooi te halen. Dat betekent dat hij zich plaatste voor de laatste twee dagen van het toernooi. Na de eerste twee dagen valt ongeveer de helft van de deelnemers af.

Einde van een tijdperk?

Woods was zwaar teleurgesteld toen hij na afloop de media te woord stond: "Ik had geen goede warming-up. Ik bleef ballen slaan op de plekken waarvan ik wist dat ik ze daar niet moest slaan." De Amerikaanse golfer had in 2021 een auto-ongeluk en is sindsdien niet meer op zijn oude niveau gekomen.



Seksverbod ten spijt

Woods zou zichzelf voor het toernooi een seksverbod hebben opgelegd, maar het lijkt er nog niet op dat de Amerikaan op die manier weer zijn vroegere hoogtepunten gaat herbeleven. Voorlopig moet hij het dus doen met een ronde van 82 en niet van 69.