Tadej Pogacar is hard op weg naar zijn vierde eindzege in de Tour de France, maar dat had heel anders kunnen lopen als de concurrentie had besloten om wel door te rijden na een val van de wereldkampioen. Voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester begrijpt geen snars van de rivalen van Pogacar, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast die ze deze week maakt met hockey-icoon Ellen Hoog.

Net als heel veel sportliefhebbers zag Lieder-Wester, die deze week in de podcast ex-hockeyster Naomi van As vervangt, afgelopen week hoe de concurrenten van Pogacar op hem wachtten toen de Sloveen vlak voor de finish van de elfde etappe onderuit ging. Dat gebaar betaalde de leider van de Tour de France enkele dagen later terug toen rivaal Jonas Vingegaard door een valpartij op achterstand was geraakt.

Dat vond Lieder-Wester, die 2019 als keepster van het Nederlands team wereldkampioene handbal werd, opvallend: "Wat ik dan grappig vind, is dat ze alles van A tot Z uitdenken. Tot plaspauzes aan toe. En dan is er toch nog een soort vriendschap dat als er iemand valt, dat ze stoppen."

'Als ik vals kan spelen...'

Hoog, die zelf tweevoudig olympisch kampioene hockey is, genoot van die momenten in de grootste wielerronde ter wereld. "Dat vond ik echt te gek, want Pogacar maakte zelf ook even een pas op de plaats zodat iedereen weer kon aansluiten. Dat is wel heel sportief", doelt ze op zijn actie in de vijftiende etappe toen Vingegaard op achterstand reed.

Toch moet Hoog eerlijk toegeven dat ze zelf een andere keuze had gemaakt: "Dat zouden wij niet doen." Daar sluit de voormalig handbalster zich bij aan. "De Tour is natuurlijk wel lang, dus het is niet op één momentopname dat je meteen alles wint, maar als ik vals kan spelen dan speel ik vals. Als jij een keitje pakt en op de grond ligt, dan kijk ik mijn boys aan: nu, nu", aldus Lieder-Wester, die dan dus haar teamgenoten het sein zou geven om het tempo op te voeren.

Met dit keer voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester in plaats van Naomi van As, bespreekt tweevoudig wereld- en olympisch kampioen hockey Ellen Hoog de afgelopen sportweek. Met natuurlijk aandacht voor Mathieu van der Poel, het bizarre feestje van Lamine Yamal en de opvallende operatie van turnfenomeen Simone Biles. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder:

