Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As duiken in de nieuwe videoserie En Door met Sportnieuws.nl in de wereld van de topsport. Daarbij gaan ze andere sporten ontdekken. Ze trappen echter af in hun eigen vertrouwde omgeving en gaan voor de eerste aflevering op bezoek bij Felice Albers, die in 2022 tot beste hockeyster van de wereld werd verkozen.

Tijdens een ontspannen gesprek op het complex van AH&BC - de club waar Albers nog altijd speelt en waar Hoog actief is in de tophockeycommissie - komt de uitverkiezing tot beste hockeyster ter wereld snel ten sprake.

Wie is de beste hockeyster?

Met een grijns opent Hoog de discussie. "De beste hockeyster is Ellen Hoog, Ellen Hoog of... Ellen Hoog?", vraagt de backhand-specialiste zich af met een knipoog. Albers schiet in de lach en antwoordt meteen: "Ellen Hoog". Van As valt haar bij met een instemmend knikje. Maar even later weet Albers wel beter. "Dat staat er helemaal niet op!"

"De beste hockeyster is Ellen Hoog, Naomi van As of Felice Albers", vraagt Hoog aan de 25-jarige tophockeyster, waarna ze probeert zich eruit te draaien. "Nee, daar doe ik toch geen uitspraken over", klinkt Albers. Maar Van As laat dat niet toe. "Tuurlijk wel! Je zegt toch gewoon jezelf?" Albers lacht en geeft zich gewonnen: "Oké, mezelf dan." Vervolgens wijst ze met een knipoog naar het duo. "Op dit moment? Ik moet zeggen… ik heb jullie net even zien spelen, dus dan zeg ik mezelf. Maar twee jaar geleden was het echt kielekiele."

Eretitel brengt druk met zich mee

Toch is diezelfde uitverkiezing in 2022 iets wat diepe indruk achterliet bij Albers. Later in het gesprek komt dat moment serieuzer aan bod. "Achteraf gezien heb ik er te weinig van genoten", blikt ze terug. "Ik was natuurlijk best jong en toen kreeg ik die titel en dacht ik: wat moet ik hiermee?"

Die erkenning bracht ook een hoop druk met zich mee. "Toen ging ik mezelf veel druk opleggen, dat ik aan iedereen moest laten zien dat ik de beste ben", vertelt ze openhartig. Inmiddels is ze een aantal jaar verder en kan ze er met een trots gevoel op terugkijken.

'Die miljoen op je rekening is ook niet verkeerd'

Ook Hoog en Van As herkennen het gevoel dat je als individu wordt uitgelicht in een teamsport. "Ik weet nog dat ik in 2009 voor het eerst werd uitgeroepen tot beste speelster", vertelt Van As. "Toen dacht ik vooral: oeh, nu moet ik gaan bewijzen dat ik die prijs waard ben. Het voelde meer als extra druk dan iets om trots op te zijn", weet ze nog maar al te goed, waarna Hoog inspringt. "Ik vond het zelfs een beetje ongemakkelijk. Je denkt toch meteen: ik vind diegene ook goed. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een enorme eer. En achteraf dacht ik, dat neemt niemand me meer af."

Albers sluit zich daarbij aan. "Het is gek om in een teamsport individueel uitgelicht te worden", zegt ze. "Maar ik ben inmiddels wel trots dat ik die titel heb mogen ontvangen. Het is toch een bevestiging dat je een heel goed jaar hebt gehad en een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan het team." Het verschil tussen de uitverkiezingen van Hoog en Van As vergeleken Abers? "Die miljoen op je bankrekening is ook niet verkeerd, hè?", grapt Van As richting de tophockeyter, die in de lach schiet. "Die heb ik niet gekregen, hoor!"

Bekijk hieronder de eerste aflevering van En Door met Sportnieuws.nl, met Felice Albers als gast.