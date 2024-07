'Hij kan beter niet meer komen': zaakwaarnemer Guido Albers mist hockeywedstrijd dochter vanwege EK-finale

De Nederlandse hockeysters wonnen zondag hun uitzwaaiwedstrijd tegen Japan maar liefst met 13-1. Felice Albers was met twee goals één van de smaakmakers. Maar ze miste haar vader in Zwolle, vanwege de finale van het EK voetbal in Duitsland.

De vader van tophockeyster Felice is zaakwaarnemer Guido Albers. Hij en zijn bedrijf Players United vertegenwoordigen onder andere Kenneth Taylor. Hij sloeg de uitzwaaiwedstrijd van zijn dochter over om bij de EK-finale te zijn in Berlijn. Maar dat vond dochter Felice (24) prima. In gesprek met Sportnieuws.nl kon ze haar vader wel vergeven.

'Ik heb het hem vergeven'

"Ik heb het hem vergeven, voor deze ene keer", zei Felice lachend bij Sportnieuws.nl. "Ik laat hem straks wel weten dat hij dertien goals heeft gemist hier. Dus misschien kan hij maar beter niet meer komen", grapt de hockeyster. Ze geeft toe dat ze het wel gewend is dat haar vader er vanwege z'n werk niet altijd bij kan zijn als zij de kleuren van haar club of Oranje verdedigt.

'Van jongs af aan gewend'

"Ik vind het heel leuk als mijn ouders erbij zijn. Ze zijn er straks in Parijs tijdens de Olympische Spelen ook bij. Ik ben van jongs af aan gewend dat het hard werken is voor mijn vader. Maar daar heb ik juist superveel respect voor. Ik vind die combinatie juist leuk, ook als ik terugdenk aan mijn jeugd en nu nog steeds. Hoeveel ik naar het voetbal kon en kan, dat is juist superleuk."

Hockeyster Felice Albers miste haar vader in 13-1 zege: 'Maar dat ben ik wel gewend' Felice Albers, hockeyster in het Nederlands elftal, gaat deze zomer naar de Olympische Spelen. Haar vader, Guido Albers; is de bekende zaakwaarnemer in het voetbal. Hij is soms meer met voetbal bezig dan met hockey. Toch mist Felice nooit de afwezigheid van haar vader. Ondanks dat hij niet bij deze uitzwaaiwedstrijd aanwezig was, waar er maar liefst 13 goals werden gescoord door Nederland.

'Vet om sfeer te proeven'

De contacten van haar vader hielpen Felice Albers ook naar het EK voetbal. "Ik ben zelf ook naar een wedstrijd geweest, Engeland - Slowakije. Was echt heel vet om de sfeer te proeven. Totaal wat anders dan waar ik normaal mee bezig ben. Jammer dat Nederland er uit ligt", is de hockeyster eerlijk. Zij gaat naar de Spelen, hij zit zondagavond bij de EK-finale tussen Spanje en Engeland.

Hockeysters

De hockeysters wonnen hun uitzwaaiwedstrijd tegen Japan met 13-1 in Zwolle. Beide ploegen bereiden zich voor op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze elkaar in de poule treffen. Freeke Moes en Joosje Burg scoorden viermaal voor de regerend olympisch kampioen. Felice Albers trof tweemaal doel. De overige treffers kwamen op naam van Frédérique Matla, Maria Verschoor en Pien Dicke. Nederland en Japan treffen elkaar dinsdag opnieuw in Zwolle.