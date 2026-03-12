Ex-Oranje Leeuwin Stefanie van der Gragt gaat een opvallende nieuwe stap zetten in haar voetbalcarrière. De voormalig international en huidig technisch manager van AZ Vrouwen verruilt vanaf het seizoen 2026/2027 haar plek op kantoor voor een prominente rol langs de lijn bij het eerste elftal.

Van der Gragt was de afgelopen drie seizoenen verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de AZ Vrouwen, maar ze maakt nu haar opwachting op het veld. De huidige hoofdtrainer Wouter de Vogel en assistent Kelvin Jansen maken het lopende seizoen af, daarna gaat Van der Gragt deel uitmaken van een vernieuwde technische staf.

'Mijn hart ligt op het veld'

Voor Van der Gragt is de stap een logisch vervolg op haar ontwikkeling richting het trainersvak. Ze behaalde al haar VC3-diploma en liep onder meer stage bij AZ Onder 16. Binnen de club werkt ze inmiddels verder aan haar VC4-licentie. "Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de stap naar het trainersvak heel graag wil zetten", verklaart Van der Gragt

via de officiële clubkanalen van de Alkmaarders.

De 107-voudig international heeft veel opgestoken van de afgelopen jaren buiten de lijnen, maar ze merkt dat ze het veld mist. "Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg van de club, waar ik de afgelopen drie seizoenen al met veel plezier heb gewerkt in een andere rol dan die van speelster. Het heeft me nog veel completer gemaakt in dit werkveld, maar ik ben mij gaan realiseren dat mijn hart nog altijd op het veld ligt. Ik kijk ernaar uit om me als trainster te gaan ontwikkelen."

Boegbeeld in het vrouwenvoetbal

AZ-directeur Merijn Zeeman ziet in Van der Gragt een belangrijke kracht voor de toekomst van het vrouwenvoetbal bij AZ. "Met Stefanie hebben we binnen onze organisatie een boegbeeld van het vrouwenvoetbal: eerst als speelster en de afgelopen jaren als technisch manager is zij van grote waarde voor AZ. De rijke carrière van Stefanie is een inspiratiebron voor alle voetballende meiden en vrouwen en ook als trainster kan zij speelsters raken en inspireren."

Tot en met het einde van het huidige seizoen blijft Van der Gragt eindverantwoordelijk voor de sportieve zaken rondom de vrouwenafdeling van AZ.