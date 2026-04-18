De Oranje Leeuwinnen nemen het zaterdagavond opnieuw op tegen topland Frankrijk in de WK‑kwalificatie. Vijf dagen na de knappe 2-1 overwinning in Breda wacht in Auxerre de return tegen de nummer drie van de wereld. Kan de ploeg van bondscoach Arjan Veurink opnieuw verrassen? Vanaf 21.10 uur volg je hier alle ontwikkelingen live.

Nederland zorgde eerder deze week voor een bijzondere prestatie door Frankrijk met 2-1 te verslaan in het Rat Verlegh Stadion. Daarmee boekten de Oranje Leeuwinnen een belangrijke zege in de strijd om een WK-ticket. De goals kwamen van Renée van Asten en Esmee Brugts, die Oranje aan een belangrijke overwinning hielpen. Vanavond gaan ze opnieuw voor een stunt. De aftrap is om 21.10 uur in het Stade de l’Abbé‑Deschamps in Auxerre.

Verwacht spelbeeld

De stunt van Nederland was een enorme verrassing, vooral doordat liefst zeven internationals ontbreken. Onder meer Jill Roord, Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen zijn niet van de partij. De ploeg van Veurink moest afgelopen dinsdag dan ook vooral verdedigen en profiteren van een zeldzame counter. De bondscoach verwacht in Frankrijk eenzelfde scenario.

"Ik heb niet de illusie dat we nu plotseling zestig procent van de wedstrijd in balbezit zijn", zei bondscoach Veurink op de persconferentie in Zeist. "Ik ga wel mee in het geven van een 8 voor onze prestatie van afgelopen dinsdag, maar als we de bal hebben, dan moet het beter", luidt de duidelijke boodschap.

Koppositie in de poule

Dankzij die zege nam Nederland ook de koppositie in de kwalificatiegroep over van Frankrijk. Na drie wedstrijden staat Oranje op zeven punten, één punt meer dan de Fransen. Ierland volgt op afstand met drie punten na een 3-2 overwinning op Polen eerder op de avond, terwijl Polen twee punten heeft.

De belangen zijn groot in Auxerre. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummers twee, drie en vier zijn aangewezen op de play-offs. Met opnieuw een goed resultaat tegen Frankrijk kunnen de Oranje Leeuwinnen een grote stap zetten richting directe plaatsing.