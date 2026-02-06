Skisensatie Lindsey Vonn kwam vlak voor de start van de Olympische Spelen hard ten val tijdens een training in Zwitserland. Toch komt ze met een gescheurde kruisband in actie in Milaan. Ex-olympiër Marianne Timmer heeft daar bewondering voor, maar merkt ook op dat de Amerikaanse een risico loopt.

Vonn maakt op 41-jarige leeftijd, zeven jaar na haar topsportpensioen, een comeback op de Winterspelen. Maar in haar voorbereiding ging het vorige week vreselijk mis. "In een afdaling is ze echt héél hard gecrasht en naar het ziekenhuis afgevoerd", vertelt oud-schaatsster Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Nu bleek ze dus haar kruisband te hebben gescheurd."

'Dan kun je toch niet naar beneden?'

Daar sprak ze vervolgens over met schaatscoach Jillert Anema, die in het verleden werkzaam was als fysiotherapeut. "Dus die weet er heel veel van. Hij zegt: 'Ja, dat zit gewoon los.' Dus hij pakt zo mijn been en hij zegt: 'Kijk, bij haar kan je dat nu zo heen en weer schudden.' Dan kan je toch niet naar beneden?", zegt Timmer vol ongeloof.

Maar dat gaat Vonn dus toch doen. Ze komt gewoon in actie op de afdaling in het alpineskiën. Timmer begrijpt die keuze uiteindelijk wel. "Zij heeft natuurlijk nu anderhalf jaar, twee jaar weer helemaal kneiter hard getraind." Daar moest ze ook de nodige offers voor brengen. "Alleen maar leven voor de sport."

"Nou, dan gaat het nu niet gebeuren dat je drie weken voor de Olympische Spelen af gaat halen. Nee, dus ik zou ook gaan." Ze zal wel wat fysieke ongemakken ervaren en er moet een brace aan te pas komen om haar knie in het gareel te houden. "Maar het is ook wel een risico."

Onverantwoord

De drievoudig olympisch kampioene vraagt zich ook af of een crash voorkomen had kunnen worden. Volgens Timmer vertelde Anema dat het ontzettend mistig op de afdaling waar het misging. Ook waren er meerdere crashes. "Ik heb dat niet gezien, dus ik moet geloven dat het zo was. Maar ja, het is onverantwoord geweest dan."

De medaillekansen voor Vonn zijn door haar blessure wellicht wat geslonken, maar Timmer gaat zeker via de tv naar haar kijken. "Ik vind het wel super knap. Je gunt het haar ook zo", zegt ze. "Het is eigenlijk net te ver weg, anders had ik willen gaan kijken. Of ik moet even de privéjet van Jutta (Leerdam, red.) lenen", grapt ze.