De Olympische Winterspelen zijn vrijdag 6 februari officieel van start gegaan. Voor een aantal Nederlandse deelnemers belooft het helemaal een bijzonder toernooi te worden, want zij zijn samen met hun geliefde in het Italiaanse Milaan. Lees hieronder welke koppels TeamNL herbergt.

De Nederlandse ploeg bestaat uit 38 atleten. Veruit de meeste daarvan schitteren op schaatsen: achttien langebaners, tien shorttrackers en één kunstschaatskoppel. Maar liefst tien van die topsporters hebben een relatie met een andere landgenoot die ook aan de Winterspelen meedoet.

Kjeld Nuis en Joy Beune

Kjeld Nuis en Joy Beune waren de meest besproken schaatsers van het OKT. Ze liepen daar tegen de nodige dompers aan, maar de uitkomst mocht er zijn: ze gaan voor het eerst als koppel naar de Olympische Winterspelen. Voor Beune wordt het überhaupt haar eerste olympische avontuur, maar Nuis gaat alweer voor de derde keer meedoen. Hij pakte vier jaar geleden zijn derde gouden medaille door de 1500 meter te winnen nadat hij in 2018 al de olympische titels had gewonnen op de 1000 en 1500 meter.

Beune moest de gouden race van haar vriend toen vanuit huis bekijken, maar kan zijn rit deze keer dus van dichtbij zien. Zelf maakt ze ook kans om olympisch kampioene te worden. Op de 3000 meter lukt het niet, maar er staat ook nog een ploegenachtervolging op het programma. Nuis komt door het wegvallen van Tim Prins op de twee middellange afstanden uit.

Joep Wennemars en Suzanne Schulting

Joep Wennemars en Suzanne Schulting zijn niet alleen teamgenoten bij Team Essent, maar sinds het voorjaar van 2025 ook een liefdeskoppel. De twee plaatsten zich bij het OKT allebei voor de Spelen. Wennemars gaat een druk debuut tegemoet met de 500, 1000 en 1500 meter. Schulting is een ervaren olympiër, maar zal op de 1000 meter pas voor de eerste keer deelnemen aan de langebaan.

Daarnaast doet Schulting ook mee op de 1500 meter bij het shorttrack. Er bestaan geval geen twijfels over haar kwaliteiten op die discipline, want ze verzamelde bij haar vorige twee deelnames aan de Winterspelen liefst drie gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Wellicht rijdt ze ook nog de relay.

Jens van 't Wout en Zoë Deltrap

Ook bij de shorttrackploeg zijn er de nodige dwarsverbanden te vinden. Jens van 't Wout is bij de mannen de grootste kanshebber op eremetaal en gelukkig wordt hij in Milaan gesteund door zijn vriendin. Dat is namelijk collega-shorttrackster Zoë Deltrap. De 24-jarige Van 't Wout, die vier jaar geleden al meedeed in Beijing, hoefde nooit te vrezen voor zijn plekje, maar dat was bij Deltrap wel anders.

Zij deed na het NK shorttrack nauwelijks een oog dicht vanwege de spanning of ze wel of niet mee zou doen aan de Spelen. Van 't Wout moest haar tijdens de nacht moed inpraten en de ochtend daarna kreeg ze het verlossende bericht van bondscoach Niels Kerstholt dat ze erbij zal zijn. Voor de 20-jarige Deltrap wordt het haar debuut op de Spelen.

Melle van 't Wout en Selma Poutsma

Beide Van 't Wout-broertjes hebben een relatie met iemand uit het Nederlandse team, want Melle is sinds 2021 de vriend van Selma Poutsma. De één jaar oudere broer van Jens gaat debuteren in Milaan, maar zijn vriendin heeft al flink wat ervaring. Voor Poutsma worden het haar tweede Spelen en de vorige verliet ze zelfs met een medaille. Ze werd toen olympisch kampioene met de Nederlandse vrouwenploeg op de relay. Melle moest haar toen nog vanuit huis aanmoedigen, maar reist deze keer samen met Poutsma af naar de Spelen.

Hij zorgt er daarmee voor dat er heel wat dwarsverbanden zijn bij de shorttrackers. De ploeg bestaat tenslotte niet alleen uit twee koppels, maar ook uit een aantal familieleden. Naast de broertjes Van 't Wout zijn met Xandra en Michelle Velzeboer ook twee zussen van de partij.

Michel Tsiba en Daria Danilova

Bij het kunstschaatsen doen Michel Tsiba en Daria Danilova samen mee. Ze vormen niet alleen op het ijs, maar ook daarbuiten een koppel. Tsiba en Danilova, die geboren werd in Rusland, rijden al sinds 2018 samen, maar pas in het najaar van 2020 sloeg de vonk tussen de twee over. In Milaan worden ze het eerste Nederlandse kunstschaatspaar ooit op de Spelen.

De deelname van de twee had wel nog flink wat voeten in aarde. Het stel had voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen, maar niet aan die van sportkoepel NOC*NSF. Schaatsbond KNSB diende vervolgens een verzoek in om Tsiba en Danilova toch naar Milaan te mogen sturen en dat werd ingewilligd.