Nog een week en dan beginnen eindelijk de Olympische Winterspelen. In Milaan gaat Nederland weer voor een flinke rits aan medailles. Maar ook voor voormalig topsporters kunnen aan de bak. Zo heeft voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert een bijzondere taak.

De voormalig topschaatser is al jarenlang analist bij de NOS en wordt ook tijdens de Spelen ingezet. Maar niet alleen tijdens het schaatsen. Op vrijdagavond 6 februari is hij ook urenlang te horen tijdens de openingsceremonie. Tuitert is een van de twee co-commentatoren bij de publieke omroep tijdens de feestelijke opening van het toernooi.

Dat doet hij samen met Erik van Dijk van NOS Sport. In de studio zit Jeroen Stomphorst voor de presentatie. De openingsceremonie begint vrijdag 6 februari om 19.50 uur en is te zien op NPO1.

Historie door Tuitert op Olympische Spelen

De inmiddels 45-jarige Tuitert deed als schaatser drie keer mee aan de Spelen. In 2006 was hij er alleen nog bij op de ploegenachtervolging en pakte hij brons. Vier jaar later zorgde hij voor een bijzonder sportmoment. Op de 1500 meter stuntte hij met olympisch goud. Ook was er een vijfde plaats op de 1000 meter en wederom brons op de ploegenachtervolging. In 2014 waren er nog ereplaatsen: tiende op de 1000 meter en vijfde op de 1500 meter.

Bekende namen als analisten

Tuitert is er ook als schaatsanalist bij. Hij vervult die rol afwisselend met Irene Schouten, Ireen Wüst en Erben Wennemars. Ook bij het shorttrack zijn er bekende namen als analisten. Meervoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors is rondom die sport te zien, net als voormalig topper Cees Juffermans.

De Olympische Spelen zijn in Nederland onder meer te zien op de NPO. Naar eigen zeggen zenden ze in totaal meer dan 150 uur live uit. Daarnaast is er ook elke avond een talkshow: NOS Studio Olimpico. Dat wordt gepresenteerd door Dione de Graaff. Zij krijgt onder meer oud-olympiërs, topsporters en andere gasten op bezoek.

