Jens van 't Wout schoot alle kanten op in zijn interview na zijn tweede gouden medaille op de Winterspelen in Milaan. De Nederlandse shorttracker was ook de beste op de 1500 meter, nadat hij ook al de 1000 meter had gewonnen. Van zijn interview bij de NOS kreeg iedereen een grote lach op zijn gezicht, want Van 't Wout ging van taartjes naar zijn eerste gedachten na de finish.

Met een lach van oor tot oor stond Van 't Wout vlak na zijn huldiging weer voor de camera van de NOS. Daar liet hij zijn emoties en gedachten de vrije loop. "Ik kan het niet geloven, ik weet niet wat ik moet denken. Weer goud... Ik heb het idee dat ik nog wakker moet wrden en dan de 1000 meter nog moet rijden. Ik ben er even niet bij", sprak hij nog vol ongeloof na zijn prestaties op het shorttrackijs. "Ik heb zelfs al een nachtmerrie gehad dat ik op Instagram een post had gezet dat ik olympisch kampioen was geworden, maar dat dat een droom bleek."

'Super speciaal'

Nu vloog hij direct na de gouden finish op de 1500 meter meteen in de armen van zijn broertje Melle en vriendin Zoë Deltrap, die beiden ook shorttrackers zijn. Daarna ging hij bij de tribune uitgebreid in gesprek met zijn vader en moeder. "Dat was super speciaal. Ik zag meteen waar ze stonden. Maar het eerste waar ik aan dacht was dat ik hoop dat Nederland nu ziet hoe gaaf shorttrack is. We waren al aan het groeien en nu zijn we er helemaal", sprak een trotse Van 't Wout.

Taartjes zijn het geheim

Het geheim van zijn dubbele goud én nog twee afstanden te gaan in Milaan? "Ik denk de taartjes bij het buffet hier", lachte Van 't Wout. "Ik begon met een appeltaartje deze week, maar toen ben ik gewisseld naar een soort vlaai en chocoladetaart. Een chocoladesoesje is mijn absolute favoriet." Zondag gaat hij bij het feestelijke ontbijt op zoek naar een befaamd lavacakeje. "Die heb ik nog niet kunnen vinden, maar schijnen ze wel te hebben hier. Dus daar ga ik naar op zoek."

Kenmerkend Engels accent

De sensationele prestatie komt ook nog redelijk uit de lucht vallen. Vorig jaar brak hij nog zijn enkel en moest hij lang revalideren en ook dit seizoen was hij vaak nog niet top. Maar in Milaan valt alles samen. "Ik moest vertrouwen houden in het schema en hopen dat bondscoach Niels Kerstholt mij op tijd fit kon krijgen en dat is gelukt. Ik was in de finale helemaal dood na drie laps. Maar blijkbaar iedereen achter mij ook. Ik was het minst dood, I guess", sprak hij met zijn kenmerkende Engelse accent dat hij heeft overgehouden aan zijn jeugdjaren in Canada, waar hij van zijn tweede tot twaalfde gewoond heeft.

'Ik kan net zo goed stoppen nu'

Van 't Wout komt nog in actie op de 500 meter én de aflossing met de mannen. Op de gemengde aflossing ging het door een valpartij van Xandra Velzeboer nog mis. Maar met dubbel individueel goud zijn de Olympische Spelen al meer dan geslaagd voor de Nederlander. "Ik zei al tegen m'n vader: 'Ik kan net zo goed stoppen nu.'. Ik weet niet wat het is met deze wedstrijden hier. Ik ben aan het genieten als ik eenmaal in de finale sta. Ook in die tunnel vooraf: het enige wat ik denk is dat ik zin heb om te racen. Ik wil vechten met al die oud-olympisch kampioenen."