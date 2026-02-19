Suzanne Schulting sprak dinsdag emotioneel over haar noodgedwongen overstap van shorttrack naar langebaanschaatsen. Ex-olympiër Marianne Timmer snapt het gevoel van de 28-jarige heel goed. "Pijnlijk om te ervaren en om te zien."

Schulting won al drie olympisch gouden medailles in het shorttrack. Vrijdag zal ze na een afwezigheid van twee jaar weer in actie komen op die discipline in Milaan. Ze sprak openhartig over haar comeback. "Er is de afgelopen drie jaar echt veel gebeurd. Ik ben overtraind geraakt, heb daarna een schaats in m’n rug gekregen. En toen brak ik m’n enkel en begon het revalidatieproces opnieuw. Ik had met geen mogelijkheid kunnen shorttracken. Ik ben noodgedwongen naar de langebaan overgestapt en heb daar gelukkig m’n geluk gevonden", zei ze geëmotioneerd.

Timmer heeft het interview ook gezien. "Ik kan me dat echt wel voorstellen", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over de emotie van Schulting. "Haar voorliefde is natuurlijk shorttrack. En nu zie je dat het team aan het draaien is." De shorttrackers wonnen op de Spelen al een hoop medailles, met name Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout schitterden met beiden twee keer goud.

'Heel moeilijk voor haar'

"Ja, daar wil je natuurlijk ook onderdeel van zijn", vervolgt Timmer. Het moet heel moeilijk voor haar zijn geweest om haar passie op te geven vanwege een enkelblessure. "Dat is super pijnlijk. Maar goed, ze haalt het beste eruit. En af en toe denk je: had het anders kunnen zijn? Dat is wel pijnlijk ook om te ervaren en ook om te zien."

Medaille op 1500 meter

Ze hoopt dat Schulting nog een mooi resultaat kan neerzetten op de 1500 meter shorttrack vrijdag en toch met een medaille naar huis gaat. "Dat zou wel heel leuk zijn", aldus Timmer. "Het is toch een grote mevrouw in het shorttrack. Niks is onmogelijk."

De schaatsster van Team Essent kwam op de langebaan al in actie op de 1000 meter. Daar streed ze niet mee om de medailles.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.