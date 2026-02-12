Nederland kende een prachtig slotstuk van deze sportdag op de Olympische Spelen. Na de olympische titel van Jutta Leerdam op maandag was het op donderdagavond in een paar minuten tijd ook twee keer raak met een gouden plak. Check hieronder de mooiste beelden van de races van Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout

Velzeboer was op de 500 meter shorttrack topfavoriete en maakte het volledig waar. In de halve eindstrijd knalde ze naar een wereldrecord en in de finale reed ze met grote voorsprong naar haar eerste olympische titel. De koek was voor TeamNL echter nog niet op.

Een paar minuten later reed Jens van 't Wout namelijk de finale 1000 meter. Dankzij een geweldige inhaalactie en een perfecte finish, waarbij hij zijn schaats net iets eerder dan de rest over de streep drukte, greep ook hij zijn eerste goud van deze Spelen.

Heb je de gouden races gemist of wil je simpelweg nog eens kijken hoe Velzeboer en Van 't Wout het goud bemachtigden, check dan de video's hieronder.

Goud voor Xandra Velzeboer

Goud voor Jens van 't Wout

Feest bij Nederlandse shorttrackers

Xandra Velzeboer krijgt gouden medaille

Het goud leverde niet alleen mooie beelden op, maar ook goed nieuws voor de medaillespiegel. Nederland nam een stuk steviger een positie in de top-10 binnen. Naast Velzeboer en Van 't Wout won immers ook Merel Conijn een medaille. De schaatsster pakte zilver op de 5000 meter.