Olympische zwemmers in geldnood verkopen pikante foto's via OnlyFans

Het Britse olympische zwemteam gebruikt platform OnlyFans om een zakcentje bij te verdienen. De zwemmers zouden te weinig geld verdienen met hun deelname aan de Spelen.

Daarom vragen ze acht pond voor een abonnement op pikante foto's van henzelf. Bovendien is er de mogelijkheid om te chatten met de Olympische sporters. Zes zwemmers uit het Olympisch team van Engeland zijn actief op OnlyFans.

Het gaat om onder anderen de 24-jarige Noah Williams, die in 2022 nationaal kampioen schoonspringen vanaf 10 meter werd, en de 29-jarige Jack Laugher die in 2016 al olympisch goud won in het schoonspringen vanaf 3 meter. Vanaf het moment dat zij te horen kregen dat ze zouden deelnemen aan de Spelen in Parijs, begonnen ze hun OnlyFans-account.

Geldproblemen

Bronnen binnen het Britse zwemteam hebben bij The Sun gereageerd op de online activiteiten van de sporters. Het team kan zich erin vinden, en stelt dat er 'problemen zijn met financiering'. "Ze trainen erg hard, en er is weinig tijd om buiten het zwembad bij te verdienen.

Prijzengeld

Het international olympisch comité keurde eerder het plan van sportbonden af om prijzengeld uit te keren voor prestaties op de Spelen. Dat zou zorgen voor ongelijkheid binnen verschillende disciplines. De nationale olympische comités moeten wel vrij zijn om hun atleten te motiveren met prijzengeld.

Dat gebeurt ook bij het Britse team. Maar het bedrag dat de olympische zwemmers krijgen is niet toereikend. "Ze zijn fysiek in topvorm, en daarom is het geen slecht idee om naast het prijzengeld extra bij te verdienen met sexy foto's. In een ideale wereld zou dat niet nodig moeten zijn. Maar ze hebben het geld nodig."