Meevaller voor Femke Bol: flinke bonus voor olympisch kampioenen dankzij atletiekbond

Olympisch kampioenen in de atletiek kunnen komende zomer op de Spelen in Parijs een flink geldbedrag bijschrijven. Naast een gouden medaille strijden Femke Bol en haar collega's ook voor nog eens 50.000 dollar van atletiekbond World Athletics. Daarmee is de bond de eerste ter wereld die zo’n financiële beloning uitlooft.

De mondiale atletiekbond beloont olympisch kampioenen in Parijs omgerekend met zo'n 46.000 euro. Estafetteploegen moeten dit bedrag delen. Voor Bol is de aankondiging mogelijk goed nieuws. De 24-jarige atlete is in Parijs de grote favoriet op de 400 meter horden. Bovendien is ze met de estafetteploeg een van de kanshebbers voor de 4x400 meter. Ook van de Nederlandse Sifan Hassan wordt olympische succes verwacht.

Voorzitter van World Athletics Sebastian Coe is tevreden met het besluit van de bond. "Er is onmogelijk een waarde te plakken op een olympische medaille", aldus de Brit. "Toch is het goed dat we ergens beginnen en dat de inkomsten die onze sporters op de Spelen genereren, terugvloeien naar hen die het evenement een wereldwijd succes maken."

Dit verdient Femke Bol met goud op de Olympische Spelen: NOC*NSF snijdt flink in prijzengeld NOC*NSF heeft de verdeling van het prijzengeld voor de Olympische Spelen in Parijs helemaal omgegooid. Waar atleten normaal gesproken een vast bedrag kregen voor elke medaille telt deze zomer alleen de beste prestatie. Dat wordt gedaan om de prijzenpot bij de Paralympische Spelen te kunnen verhogen. Voor een aantal sporters kan het flink schelen voor wat zij als prijzengeld uitgekeerd gaan krijgen.

De winnaars op de Spelen krijgen vaak vanuit eigen land al wel een bonus. Nederlandse sporters krijgen in Parijs 30.000 euro bij een gouden medaille. Ook een zilveren of bronzen medaille wordt beloond, met respectievelijk 20.000 en 5.000 euro. In totaal reserveert NOC*NSF 1,3 miljoen euro aan prijzengeld voor de Olympische en de Paralympische Spelen samen.

World Athletics looft nog geen beloning uit voor de overige twee medailles. Het is de bedoeling dat de betalingen voor zilveren- en bronzenmedaillewinnaars beginnen vanaf de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.