Een kleine twee dagen na haar historische gouden titel leeft Femke Kok nog altijd op een roze wolk. De 25-jarige Friezin heeft vooral genoten van het moment en heeft zichzelf even vrij gegeven in Milaan. Ze was vooral erg dankbaar voor haar familie en vrienden die haar overal supporten.

De afgelopen dagen kreeg Kok vanaf alle kanten aandacht. Niet alleen Nederlandse fans, maar ook buitenlandse weten nu wie de atlete uit Nij Beets is. "Dat is wel heel extreem, hè?", zegt ze daar zelf over in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben dit echt niet gewend hoor."

'Word veel herkend'

"Ik denk dat ik vooral veel word herkend doordat er zo veel Nederlanders in Milaan zijn", zo oppert Kok. "Of nou ja, misschien kan het ook wel eens mijn olympische titel zijn." De nuchtere Friezin laat alles vooral over zich heen komen.

Maandag, een dag na haar puike prestatie in de schaatsarena, heeft Kok een dag vrij gekregen van haar coaches. Ze mocht doen waar ze zin in had. "Ik ben een beetje brak, maar niet van de alcohol", zo licht Kok toe. "Ik ging denk ik pas om half drie slapen. Dus ben ik even wat langer in bed blijven liggen."

Familie

Kok kan vooral genieten van het feit dat zo veel van haar familieleden en vrienden de reis naar Milaan hebben gemaakt. Haar opa en oma waren onder meer aanwezig, net als hondje Puck, maar zijn inmiddels weer terug in Nederland. "Dat zij er samen bij waren op zondag, is misschien wel het allermooiste", legt Kok zelf uit. "Zij volgen mij al vanaf dag één. Ze hebben nu voor het eerst in een vliegtuig gezeten en een treinreis gemaakt. Het was hun eerste keer in het buitenland. Dat is toch bijzonder?"

Ook de support van vrijwel iedereen in Nederland doet de sprintkoningin veel. "Weet je wat het is? Toen ik wakker werd en die medailles zag, wist ik dat alles het waard was", zo zegt ze daar zelf over. "Dit was mijn grote droom en het voelt alsof heel Nederland mij die droom gunt. Ik heb zo veel berichten gehad. Mijn telefoon is ontploft."

'Grote passie'

Het leven van een topsporter is er eentje van hoogte- en dieptepunten. "Ik geniet zo van het schaatsen en weet dat het niet vanzelfsprekend is dat ik van mijn grootste passie mijn ’werk’ heb kunnen maken", zo vertelt Kok daarover. "Maar soms is het ook lastig te leven als topsporter. Dit is waar ik het voor deed. Ik voel me eigenlijk niet anders dan een paar dagen terug. Ik ben nog steeds dezelfde Femke", zo besluit de nuchtere Friezin.



