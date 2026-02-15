Nederland heeft met Ireen Wüst een eigen recordolympiër in de gelederen. De ex-topschaatsster pakte als eerste wintersporter ooit op vijf achtereenvolgende Spelen goud tijdens individuele nummers en heeft namens TeamNL verreweg de meeste medailles ooit gepakt. Noorwegen heeft met Johannes Hosflot Klaebo een eigen fenomeen met negen keer goud op alle Spelen bij elkaar. De vraag aan Marianne Timmer is: kan een Nederlander daar ooit nog aan tippen?

Timmer krijgt die vraag tijdens de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Op de dag dat Femke Kok haar eerste gouden olympische medaille won op de 500 meter langebaan, pakte Klaebo alleen al op deze Spelen in Milaan zijn vierde goud. "Bizar, dat is nou echt een golddigger", zegt schaatsicoon met een knipoog. Zij won ooit drie keer goud in haar carrière en komt dus niet in de buurt van de 29-jarige Noor. Wie ziet zij in Nederland in de buurt komen met zulke cijfers?

'Laten wij Femke Kok nemen dan'

"Goud is het allerbeste en het allermooiste. Super, vier keer goud. Je ziet ook vaak: als je in vorm bent en je hebt meerdere afstanden, dat sommigen de lijn dan gewoon doortrekken op zo'n toernooi. Die krijgen er alleen maar meer spirit van. Dat is wel gaaf bij hem hoor. Jordan Stolz zou dat bij het schaatsen ook kunnen gaan doen, maar dat is geen Nederlander. Laten wij Femke Kok nemen dan."

Succesvolste olympiër ooit

Wüst is met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen olympische medailles de succesvolste Nederlandse deelnemer aan Olympische Spelen en de succesvolste internationale schaatser (man of vrouw) op de Olympische Winterspelen ooit. Kok is met één keer goud en één keer zilver in Milaan hard op weg om in de buurt van dat aantal te komen, maar heeft dus nog wel wat Spelen én extra medailles op meerdere afstanden nodig om in Wüst haar buurt te komen.

De 25-jarige Kok is pas net los op de Spelen, maar Timmer voorziet een mooie olympische toekomst voor de sprintster. "Zij kan de 500, 1000 én 1500 meter winnen, maar dan zou ze ook nog een keer een drie kilometer moeten doen. Die wil ze wel een keertje proberen", lacht Timmer.

'Sowieso nog twee Olympische Spelen door'

"Of een teamsprint moet olympisch worden. Maar drie keer goud kan ze op één Winterspelen wel een keer gaan winnen. En als je dat dan een paar keer doet... Ze moet dus sowieso nog twee Olympische Spelen door voor cijfers zoals van Klaebo. Dan gaan we daar gewoon voor. Dan moet coach Gerard van Velde en de rest van het team ook door. Dan hebben we het hier over vier jaar weer over."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.