Jens van 't Wout mag nog altijd dromen van liefst vier medailles op deze Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse shorttracker plaatste zich maandag eerst voor de kwartfinales op de 500 meter en bereikte ook nog met de Nederlandse mannen de A-finale van de aflossing. Met twee gouden medailles al op zak worden de Winterspelen steeds mooier voor hem én broer Melle.

Nederland reed in een sterke halve finale, met als tegenstanders Zuid-Korea, Japan en België, maar ontliep toplanden China, Canada en Italië. De relay bestaat uit 5000 meter, verspreid over 45 verschillende ronden. Elk land heeft de beschikking over vier verschillende rijders. Namens Nederland waren dat Jens van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons. Melle van 't Wout was reserve.

Eerste olympische finale in 12 jaar

De halve finale was voor Nederland geen enkel probleem. Op papier werd verwacht dat de mannen zich wel even zouden plaatsen en dat gebeurde uiteindelijk ook. Vrijwel de gehele rit reden de shorttrackers vooraan. Op het einde kwam Zuid-Korea nog voorbij, waardoor Nederland als tweede eindigde. Het is de eerste A-finale voor TeamNL sinds 2014. Twaalf jaar geleden eindigde Nederland met onder meer Niels Kerstholt en Sjinkie Knegt vierde.

In de andere halve finale waren het Canada en Italië die als eerste over de streep kwamen. Daarmee stelden beide landen hun plek in de finale veilig. Zij strijden samen met Nederland en Zuid-Korea om de medailles. De strijd om de podiumplekken wordt gereden op vrijdagavond rond 21.00 uur. Melle van 't Wout zou dan nog in de ploeg kunnen komen, ten koste van De Laat of Emons.

500 meter

Eerder op maandag stond ook de kwalificatie van de 500 meter voor mannen op het programma. Zowel Jens als broer Melle Van 't Wout, en Teun Boer kwamen ook daar in actie. Dat ging, net als de achtervolging, goed voor de Nederlandse rijders. Alledrie behaalden ze de kwartfinale op het laatste individuele onderdeel. De medailles op het kortste shorttrackonderdeel worden op woensdag uitgereikt.

Eremetaal

Voor de jongste Van 't Wout is vier keer eremetaal dus nog altijd mogelijk. Eerder behaalde de inwoner van Sintjohannesga al twee keer goud, op zowel de 1500 als 1000 meter. Daar kunnen dus nog medailles bijkomen op de 500 meter en op de relay.

Vetpot

Al met al lijkt het shorttrack voor Nederland dé vetpot tijdens deze Olympische Spelen. Inmiddels staat de teller al op drie gouden medailles. Xandra Velzeboer pakte al eenmaal goud, en komt nog op twee onderdelen in actie. Net als tweevoudig olympisch kampioen Van 't Wout. Verder rijden ook zowel de mannen als de vrouwen nog de relay in Milaan. De kans is aannemelijk dat het niet bij drie medailles blijft in het shorttrack.