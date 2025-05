Nederlandse topsporter werkt samen met broer van concurrent op jacht naar Olympisch goud: 'Bijzondere situatie'

Zeilster Maxime Jonker is een bijzondere samenwerking aangegaan. In de strijd om deelname aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 werkt ze samen met de broer van haar grootste concurrent.

Begin vorig jaar verloor Jonker voor de tweede keer de strijd om het ene ticket voor de Olympische Spelen van Marit Bouwmeester. Drie keer is scheepsrecht, moet Jonker hebben gedacht. Want ze heeft de strijd om een Olympisch ticket in Los Angeles nog niet opgegeven en heeft daarvoor een bijzondere samenwerking op gezocht, met de broer van haar grote concurrent.

Kans op Olympisch goud

Het was een bewuste keuze van Jonker om zich als klein meisje bezig te houden met zeilen. Haar ouders stelden haar de keuze tussen turnen en zeilen, maar omdat die laatste haar een grotere kans zou geven op Olympisch goud op latere leeftijd, was de keuze snel gemaakt. Echter heeft Jonker de pech dat ze zeilt in het tijdperk van de beste zeilster aller tijden.

'Best intens'

Bouwmeester, die zeven jaar ouder is, was vroeger een idool van Jonker. Maar de tijden zijn veranderd. "Ineens werk je samen en ben je iemands concurrent. Dat was in het begin niet altijd leuk, je moet jezelf er echt tussen vechten en respect afdwingen. Soms was de strijd best intens,” vertelde ze aan het AD.

Verrassende coach

Voor het traject richting de Spelen van 2028 heeft Jonker een verrassende coach in de arm genomen: Roelof Bouwmeester, de oudere broer van Marit. "In de campagne naar Tokio was Roelof de coach van Marit, en wij trainden mee. Dat was een bijzondere situatie, want het doel was om Marit goud te laten winnen, maar ik had ook mijn eigen doelen. Roelof moest af en toe in een split," aldus Jonker tegenover het AD.

"Roelof zelf stond helemaal niet op mijn lijstje," ging de zeilster verder. "Maar we raakten in gesprek en ineens stond hij bovenaan. Hij is een expert in de laserklasse. We kijken nu of zijn stijl van coaching bij me past, of we een match zijn."