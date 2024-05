Barbie eert sportsters voor jubileum: 'Elk jong meisje verdient een kans om haar droom waar te maken'

Het poppenmerk Barbie viert het 65-jarig jubileum op bijzondere wijze. Speelgoedfabrikant Mattel heeft samen met VOICEINSPORT negen rolmodel poppen gemaakt van bekende (en minder bekende) sportvrouwen die deuren hebben geopend voor volgende generaties. Samen met de sportsters hopen ze ook meiden aan het sporten te krijgen of houden.

Venus Williams is het bekendste gezicht van de actie. De Amerikaanse won in totaal zeven grandslams en olympisch goud op de Spelen van 2000. Williams was in februari 2002 de mondiale nummer 1. "Gedurende mijn hele carrière ben ik altijd gedreven geweest door het idee om glazen plafonds te verbrijzelen en trouw te blijven aan mezelf. De missie van Barbie had niet beter kunnen aansluiten bij dat ethos", zei Venus Williams.

"Ik ben vereerd om erkend te worden als een rolmodel van de sport. Ik bundel dan ook graag mijn krachten met Team Barbie om de volgende generatie jonge meisjes in staat te blijven stellen om nooit te stoppen met het geloven in hun dromen", voegde Williams daaraan toe.

Negen sportende Barbies

De actie is opgezet in aanloop naar de Olympische Spelen komende zomer in Parijs met als doel 'zelfvertrouwen, ambitie en empowerment' van een volgende generatie te bevorderen. "Door een licht te werpen op deze inspirerende atleten en hun verhalen, hopen we de overtuiging te verdedigen dat elk jong meisje de kans verdient om haar passies na te jagen en haar dromen waar te maken", aldus Krista Berger, vice-president van Mattel.

Naast Venus Williams (tennis) zijn er poppen gemaakt van Christine Sinclair (voetbal), Mary Fowler (voetbal), Estelle Moselly (boksen), Alexa Moreno (turnen), Rebecca Andrade (turnen), Susana Rodriguez (paratriatlon), Federica Pellegrini (zwemmen) en Ewa Swoboda (atletiek).