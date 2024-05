Wereldrecord: Nepalees beklimt Mount Everest voor dertigste keer

Kami Rita Sherpa heeft woensdag voor de dertigste keer de top van de Mount Everest bereikt. Daarmee heeft de Nepalese bergbeklimmer een nieuw wereldrecord gevestigd.

Kami Rita Sherpa is al twintig jaar berggids. Hij beklom de Mount Everest in 1994 voor het eerst. Destijds was dat voor een commerciële expeditie. Daarna heeft hij bijna ieder jaar de berg beklommen. Dit jaar was het de tweede keer dat hij de top bereikte.

Voor het eerst voltooit een vrouw een van de zwaarste ultramarathons ter wereld: stijging van twee keer de Mount Everest Ultrahardloopster Jasmin Paris is vrijdag de eerste vrouw geworden die de zware Barkley Marathons heeft uitgelopen. De marathon staat bekend als een van de zwaarste ter wereld. Paris kwam over de finish met nog 1 minuut en 39 seconden op de klok en had bijna zestig uur over de marathon gedaan.

Nog nooit beklom iemand de hoogste berg ter wereld zo vaak. De berg is 8849 meter hoog en ligt in de Himalaya op de grens tussen Nepal en China. Een beklimming is niet zonder gevaar. Klimmers krijgen vaak te maken met hoogteziekte en barre weersomstandigheden. Meer dan tweehonderd mensen zijn omgekomen bij een poging om de top te bereiken.

Inkomstenbron

De vormt een belangrijkeinkomstenbron voor China en Nepal. De kosten voor de verplichte vergunningen voor het beklimmen van de berg kunnen oplopen tot € 25.000.