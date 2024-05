Kyren Wilson wint WK snooker voor het eerst en verdient tonnen aan prijzengeld

Kyren Wilson is maandagavond voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen snooker geworden. De Engelsman won in de finale met 18-14 van Jak Jones uit Wales. Wilson zal dinsdagochtend met een goed gevoel wakker worden. Zeker als hij op zijn bankrekening kijkt.

Wilson was als twaalfde geplaats voorafgaand aan het toernooi en daarmee de favoriet tegen Jones, die nog kwalificaties moest spelen voor het toernooi. De Engelsman kwam met 7-0 voor, zag zijn Welshe tegenstander nog terugvechten, maar wist toch de wereldtitel te pakken. Hij lost daarmee de Belg Luca Brecel af als nieuwe wereldkampioen. Brecel verloor dit jaar al in de eerste ronde.

Grote prijzenpot

Snooker is een relatief kleine sport en er zijn maar een paar toernooien die live op een grote zender komen. Maar het wereldkampioenschap hoort daar uiteraard wel bij. De uitzending door BBC van de finale in 2023 leverde bijvoorbeeld dik drie miljoen tv-kijkers op, met pieken van 3,6 miljoen. Bovendien is het min of meer een mondiale sport. De wereldranglijst wordt gedomineerd door Britten, maar de Belg Luca Brecel werd vorig jaar wereldkampioen en in de top dertig staan acht Aziaten en ook een Australiër.

Door die mondiale aandacht voor de sport, en het cleane imago (stilte in de zaal, mooie pakjes bij de spelers, het wiskundige aspect van stoten berekenen), zijn er genoeg sponsoren die hun naam aan het WK willen verbinden. Dat levert een hele aardige prijzenpot op van in totaal 2,395 miljoen pond (2,8 miljoen euro). De winnaar pakt een half miljoen Britse pond. Dat is evenveel als bij het WK darts 2024.

Prijzengeld WK snooker

Wilson gaat er uiteindelijk vandoor met 500.000 pond door het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel. Jones, die dus vriend en vijand verraste door de finale te halen, zal ook glimlachend naar zijn bankrekening kijken als het prijzengeld is bijgeschreven. De verliezend finalist krijgt 200.000 pond.

Winnaar 500.000 pond = 583.959 euro Nummer twee 200.000 pond = 233.583 euro Halvefinalist 100.000 pond = 116.791 euro Kwartfinalist 50.000 pond = 58.395 euro Tweede ronde (laatste zestien) 30.000 pond = 35.037 euro Eerste ronde (laatste 32) 20.000 pond = 23.358 euro Totaal 2,8 miljoen euro

Bonus voor maximum break (147)

Als een snookerspeler vanaf het moment dat alle ballen nog op tafel liggen, de hele boel wegspeelt, dan verdient hij 147 punten. Dat is het hoogste aantal punten: een maximum break. 'Maximum' omdat het dus het maximale aantal is, 'break' omdat bij een snookerpartij de spelers om en om een beurt ('break') hebben, telkens afgesloten door een fout, waarna de ander het mag proberen.

De Thaise speler Noppon Saengkham was de enige speler dit WK die voor een maximum break zorgde. Dat deed hij in de derde kwalificatieronde en dat leverde hem 25.000 pond op. 15.000 pond voor de hoogste break van het toernooi en 10.000 pond aan bonus aangezien het de maximum break was.

In het hoofdtoernooi was er geen enkele speler die een break van 147 wist te maken. Dat had nog een stuk lucratiever geweest. Voor een maxium break in het hoofdtoernooi lag 40.000 pond klaar (46.716 euro) klaar. In de geschiedenis van het WK snooker zijn er veertien maximum breaks gemaakt, waarvan twee in 2023.

De vorige tien winnaars van het WK snooker

2023: Luca Brecel

2022: Ronnie O'Sullivan

2021: Mark Selby

2020: Ronnie O'Sullivan

2019: Judd Trump

2018: Mark Williams

2017: Mark Selby

2016: Mark Selby

2015: Stuart Bingham

2014: Mark Selby