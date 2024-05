Goed nieuws voor Nederlandse MotoGP-liefhebbers: TT Assen nog jarenlang op kalender

De TT van Assen zal ook de komende jaren op de kalender van de MotoGP staan. Het circuit in Drenthe had een contract tot en met 2026 met de koningsklasse van de motorsport, maar dat is met vijf jaar verlengd. De motorfans kunnen dus zeker tot en met 2031 genieten van de TT in Assen.

De TT is de langst bestaande race in de MotoGP. Al sinds 1949, het eerste jaar van het officiële wereldkampioenschap, wordt de race in Drenthe gehouden. Vorig jaar kwamen er 179.000 bezoekers op het evenement af. Van 28 tot en met 30 juni staat de 93e editie op het programma.

"We zijn ontzettend blij met de contractverlenging, zeker nu de MotoGP zich sterk ontwikkelt", zei TT-voorzitter Arjan Bos in een persbericht. "Het bevestigt opnieuw onze status als een van de hoogtepunten op de MotoGP-kalender."

Dorna, de rechtenhouder van de MotoGP, is ook tevreden dat de TT behouden blijft voor de motorsport. "Racen in Assen, zelfs honderd jaar nadat de eerste races hier werden gehouden, is nog steeds iets bijzonders en het wordt alleen maar beter", roemde algemeen directeur Carmelo Ezpeleta het circuit in Drenthe. "Het is een fantastisch, modern circuit dat ons iedere keer weer onvergetelijke races voorschotelt."

Collin Veijer de Nederlandse hoop

Het is alweer even geleden dat een Nederlander de TT van Assen wist te winnen. Hans Spaan was in 1989 de laatste Nederlandse GP-winnaar in Drenthe, maar hij deed dat wel in de 125cc klasse. Jack Middelburg (1980) en Wil Hartog (1977) waren de enige Nederlanders die in de koningsklasse in Assen wisten te winnen.

Collin Veijer pakt na bloedstollende finish tweede Moto3-zege in Spanje Collin Veijer heeft zondag de Grand Prix van Spanje gewonnen in de Moto3-klasse. De Nederlander pakte vorig jaar zijn eerste zege in Maleisië en was zondag ook de beste in het Spaanse Jerez.

Collin Veijer is dit jaar de Nederlandse hoop op een overwinning. De negentienjarige coureur won vorige week de Moto3-race in Spanje en was vorig jaar al eens de beste in Maleisië, waarmee hij de eerste Nederlandse GP-winnaar werd sinds Spaan in 1990 een race in het toenmalige Tsjecho-Slowakije won.