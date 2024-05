Josef Newgarden wint zinderende Indy500, Rinus 'VeeKay' van Kalmthout wordt negende

Rinus van Kalmthout kon niet imponeren bij de Indianapolis 500. Bij een van de meest bekende autosportevenementen eindigde VeeKay op plek nummer negen. Josef Newgarden won de zinderende 200 ronden durende race.

VeeKay startte de Indy500 op de zevende plek. De kwalificatie voor de race was vorige week zaterdag al. De gemiddelde snelheid in vier ronden wordt berekend. Bij Van Kalmthout kwam dat neer op 374,350 kilometer per uur. De daadwerkelijke race had fors wat vertraging vanwege de hevige regenval in Indianapolis. Vier uur later dan gepland kon de race uiteindelijk van start gaan.

Rangschikking

Van Kalmthout reed aan het begin van de race in de top tien, zakte daar vervolgens nét uit en kreeg daarna zelfs een straf. Vanwege een botsing in de pitstraat moest hij helemaal achteraan aansluiten van de wedstrijdleiding. Via wat inhaalacties knokte hij zich uiteindelijk naar plek negen. Dit was een verbetering van zijn prestatie van vorig jaar. Toen eindigde de enige Nederlander in de race op plek 10.

Deelnemers Indy500

Aan de Indy500 deden ook oud-Formule 1-coureurs Romain Grosjean en Marcus Ericsson mee. Ericsson won de prestigieuze race nog in 2022. Arie Luyendyk is nog altijd de enige Nederlandse winnaar van de Indy500. Hij won in 1990 en 1997.

Prijzengeld

Uiteindelijk won de 33-jarige Newgarden na een spannende strijd de race in Indianapolis. Daardoor won hij zijn tweede Indy500 op rij. Newgarden pakte een forse geldbonus van 440.000 dollar, wat neerkomt op zo'n 405.000 euro. Uiteindelijk kwam de nummer twee Parto O'Ward slechts twee bochten te kort en dat viel hem na de race bijzonder zwaar. "Als je zó dicht bij die winst bent, dan is het heel pijnlijk als je twee bochten te kort komt. Je weet ook niet hoe veel mogelijkheden je nog gaat krijgen."