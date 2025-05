Dit is de nieuwe Ajax-trainer John Heitinga: eerder weggestuurd in Amsterdam en getrouwd met zus van ex-international

John Heitinga (41) keert terug als trainer bij Ajax. Hij volgt Francesco Farioli op. De voormalig international stond al eens voor de groep in Amsterdam, maar daarna werd hij aan de kant geschoven voor Maurice Steijn. Via een omweg kan Heitinga zich nu revancheren bij 'zijn' club. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

De in 1983 geboren Heitinga ging al vroeg naar Ajax. " Mijn vader was vooral met mij op pad: ik zat al vanaf mijn zevende bij Ajax en hij reed me steeds van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam en weer terug", blikte Heitinga terug in Masters Magazine.

John Heitinga reageert op terugkeer als trainer naar Ajax en dankt Arne Slot: 'De jaren in Engeland hebben me goed gedaan' John Heitinga en Ajax hebben een akkoord bereikt over het hoofdtrainerschap in Amsterdam. De oud-Ajacied, die eerder al interim-trainer was, tekent tot de zomer van 2027. Heitinga dankt Nederlandse toptrainer Arne Slot: "De afgelopen jaren in Engeland hebben me goed gedaan."

Doorbraak bij Ajax

Uiteindelijk doorliep Heitinga de gehele jeugdopleiding van Ajax, om op 26 augustus 2001 zijn debuut te maken op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord (2-1 winst). In de daaropvolgende seizoenen groeide hij uit tot vaste waarde in Amsterdam en werd hij zelfs aanvoerder. Heitinga speelde 215 wedstrijden voor Ajax, werd twee keer landskampioen en won drie keer de beker.

Ex-international John Heitinga zorgt voor flinke ergernis: 'We komen hier nooit meer' John Heitinga speelde jaren voor Everton en is sinds dit seizoen de assistent van Arne Slot bij Liverpool. De 87-voudig Oranje-international kreeg onlangs bezoek van zaakwaarnemer Rob Jansen, maar een succes werd dat niet.

In 2009 vertrok hij naar de Spaanse topclub Atlético Madrid, maar een doorslaand succes werd dat niet. Na één seizoen verkaste hij alweer naar Everton, waar hij wél indruk maakte. Hij speelde vier seizoenen voor The Toffees, waar hij eenmalig werd verkozen tot speler van het jaar door de supporters.

Rood in WK-finale

Heitinga was ondertussen ook een vast gezicht in de selectie van het Nederlands elftal geworden, onder bondscoaches Dick Advocaat, Marco van Basten en Bert van Marwijk. Hij speelde vijf eindtoernooien met Oranje, waaronder het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In de finale tegen Spanje die Nederland na verlenging verloor kreeg hij een discutabele rode kaart.

Rafael van der Vaart doet boekje open over bezoek aan koningin Beatrix na WK 2010: 'Verschrikkelijke alcohollucht' Rafael van der Vaart verloor in 2010 de WK-finale met Oranje van Spanje, maar de ontvangst in Nederland zorgt toch nog voor mooie herinneringen.

"De tweede gele kaart vond ik zwaar bestraft, ik tikte Iniesta aan op zijn schouder", zei daarover in Helden Magazine. "Ik voelde me heel slecht. Alleen, hij ook", vertelde Heitinga over scheidsrechter Howard Webb tegenover Ladbrokes. "Na het duel was ik nog steeds emotioneel. Ik ben blij dat onze toenmalig bondscoach Bert van Marwijk me toen tegenhield, want ik kon Webb wel aanvallen."

Carrière als nachtkaars uit

Het succes in Zuid-Afrika kon Heitinga met Oranje niet meer herhalen, op het EK van 2012 strandde Nederland al in de groepsfase. Niet veel later speelde hij al zijn laatste interland. Ook op clubniveau ging de carrière als een nachtkaars uit. Nadat hij buiten de boot viel bij Everton mislukten avonturen bij Fulham en Hertha BSC, waarna hij in 2015 terugkeerde bij 'zijn' Ajax.

Hoewel Heitinga pas 31 was, kwam hij in zijn laatste fase slechts tot drie wedstrijden voor zijn jeugdliefde. Toenmalig trainer Frank de Boer stelde hem niet op, waardoor hij besloot te stoppen. "Het afscheid is iets eerder dan gepland. Maar ik blijf Ajacied en ik kijk uit naar deze nieuwe periode in mijn leven."

Assistent van Arne Slot hoopt gigantisch binnen te lopen met verkoop van pand in Amsterdam John Heitinga tekende afgelopen zomer een contract bij Liverpool als assistent-coach van Arne Slot. De oud-international was daarvoor al in dezelfe functie actief bij West Ham United en is dus minder vaak te vinden in Nederland dan daarvoor. Daar hoopt Heitinga dan ook van te profiteren, want hij heeft een huis in Nederland te koop gezet.

Eerste kans als trainer bij Ajax 1

Die nieuwe periode was als jeugdtrainer in Amsterdam. Later had hij ook Jong Ajax onder zijn hoede en toen Alfred Schreuder in 2023 zijn ontslag kreeg bij het eerste elftal na een matige reeks werd Heitinga doorgeschoven. De jonge oefenmeester won zijn eerste zeven wedstrijden, maar in eigen huis ging het mis tegen aartsrivaal Feyenoord (2-3), dat uiteindelijk kampioen werd. Heitinga haalde ook de bekerfinale, waarin PSV na penalty's te sterk was.

Afscheid bij Ajax, succes met Arne Slot

Ondanks een puntengemiddelde van 2,02 besloot de clubleiding van Ajax niet verder te gaan met Heitinga, die woedend vertrok. Hij ging aan de slag als assistent-trainer bij West Ham United en afgelopen seizoen was hij dat bij kampioen Liverpool, onder Arne Slot. Daar was hij ondanks zijn verleden bij Everton enorm geliefd.

Terugkeer bij Ajax?

" Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen", zei Slot over de mogelijke aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. "Hij is klaar voor een job als deze. Maar als John slim is, dan blijft hij echter nog een jaar hier", vertelde hij met een knipoog. Heitinga moet met de ervaren Marcel Keizer een duo gaan vormen bij Ajax.

Getrouwd met zus oud-international

Wie hem daar allemaal in steunt is partner Charlotte-Sophie, de zus van oud-voetballer Boudewijn Zenden. In 2010 trouwden ze in Maastricht, na het verloren WK werd de bruiloft drie dagen gevierd op Ibiza. Ze hebben samen drie kinderen: dochters Jezebel en Rixo en zoon Lennox.