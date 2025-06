Rico Verhoeven stapt ooit in het huwelijksbootje met Naomy van Beem, zijn tweede liefde. Deze sportieve blondine veroverde het hart van Nederlands succesvolste kickbokser en in juli 2024 vroeg hij haar ten huwelijk. Maar wie is de toekomstige vrouw van Verhoeven eigenlijk?

De vergelijkingen tussen Van Beem en Verhoeven zijn snel gemaakt: ze zijn beiden sportief, houden van lekker, gezond eten en zijn ondernemend. Van Beem werd op 1 juni 1989 geboren en heeft haar eigen bedrijf: NVB Fitness. De naam verklapt het al deels, maar ze geeft personal training. Ook heeft ze haar eigen app met voeding- en trainingsschema's en verkoopt ze voedingssupplementen en -snacks. Kortom: een match made in heaven.

Geheime liefde

Nadat Verhoeven in 2020 scheidde van zijn toenmalige partner Jacky Duchenne gonsde het van de verhalen over het liefdesleven van de wereldkampioen kickboksen. Amper een jaar later werd hij voor het eerst gespot met een toen nog onbekende blondine. Het bleek Naomy te zijn. In de zomer van 2021 werden de geruchten hardnekkiger en bevestigde Verhoeven dat het lekker ging in de liefde. Het was een voorbode voor wat komen ging.

Op 14 februari 2022, Valentijnsdag, maakten ze het Insta-official. Verhoeven had zich flink uitgesloofd om verkering te vragen, zo bleek uit foto's. De kickbokser had gezorgd voor enorm veel rozen en een romantisch etentje. Het was absoluut niet voor het laatst dat Verhoeven zich van zijn zachtste kant liet zien. Op belangrijke dagen liet de kickbokser zien wat Van Beem voor hem betekent, met een ring tot gevolg.

Prachtig huwelijksaanzoek

Alles haalde Verhoeven uit de kast voor het aanzoek op een prachtlocatie op de Malediven. Hij strak in pak, zij in een mooie jurk. Op een parelwit strand bij een lichtblauwe zee ging Verhoeven op zijn knie. Uiteraard zei ze ja. Van Beem schrok zo van het aanzoek, dat ze een deel van de film kwijt was. Gelukkig voor haar had Verhoeven alles op laten nemen.

'Ik was zo in shock dat ik de hele volgorde en momenten kwijt was', schreef Van Beem op Instagram. 'Heb het filmpje wel vier keer terug gekeken op de avond zelf om alles weer helder te krijgen. De enthousiasme en alle gevoelens gaven me een soort van black-out, dus eeuwig dankbaar voor deze videos', voegde ze aan het dankwoord toe.

'Droomproject'

Een trouwdatum is nog niet bekend, wel dat Verhoeven en Van Beem werken aan hun droomhuis. Daar hielp de 500.000 dollar die Verhoeven won bij de Glory Grand Prix bij. Alles om hun 'droomproject' zoals ze het zelf noemen te bekostigen. Dat moet ook wel met zo'n vol huis. Verhoeven heeft drie kinderen uit een eerdere relatie en Van Beem heeft een zoon genaamd Isaiah. Dat duo kwam in 2022 nog voor in een aflevering van Steenrijk, Straatarm.

Titelgevechten

Van Beem zag haar aanstaande man in december 2024 winnen van Levi Rigters bij Glory Collision 7. Daarmee verdedigde Verhoeven voor de twaalfde keer op rij met succes zijn wereldtitel. Dat werd na afloop samen goed gevierd.

Voor Van Beem wacht op 14 juni weer een spannende avond. Dan staat haar verloofde tegenover de Rus Artem Vakhitov in de ring bij de jubileumeditie Glory 100. Verdedigt Verhoeven voor de dertiende keer met succes zijn titel?