Rico Verhoeven hangt de romanticus uit: 'Zo trots, ik hou van je'

Feest bij Rico Verhoeven thuis. Zijn vriendin Naomy van Beem viert namelijk haar 35ste verjaardag. En de wereldkampioen kickboksen weet wel hoe hij zijn vriendin moet verwennen en in het zonnetje zet. Op Instagram is te zien hoe Verhoeven de romanticus uithangt.

Verhoeven pakte uit. Op zijn Instagram story was te zien hoe hij zijn vriendin Naomy van Beem al cadeautjes gaf enkele uren voor haar verjaardag. Ook maakte hij een pad van rozen en ballonnen naar het bed. Daarop lag het cadeau in een handdoek die gevormd was tot hartje. Zoetigheid kon niet ontbreken, wist Verhoeven, dus nam hij chocolaatjes, macarons, aardbeien en frambozen mee.

Rico Verhoeven geniet samen met vriendin van verbouwing nieuw droomhuis: 'Shoppen is zelfs leuk' Rico Verhoeven krijgt gelukkig geen ruzie met zijn vriendin Naomy van Beem vanwege de verbouwing van hun nieuwe droomhuis. De kickbokser vindt het juist heel leuk om samen bezig te zijn met de inrichting ervan: 'je kunt er echt je ei in kwijt'.

Liefdespost

Maar bij al die zoetigheid bleef het niet. Verhoeven plaatste ook nog een reeks foto's van hem en zijn vriendin op Instagram. Uiteraard met een liefdevolle tekst. "HAPPY BIRTHDAY aan mijn prachtige baby Naomy van Beem, vandaag is jouw dag. Je hebt ook je eerste NVB-evenement, dus dit gaat vuur worden. Zo trots op jou..... Je werkt hard en het lukt nog steeds om de kinderen, mij en de familie zoveel liefde en tijd te geven. Ik hou van je."

Naomy van Beem is net als Rico Verhoeven een sportieveling. Ze is personal trainer en ondernemer van haar eigen bedrijf NVB, dat gespecialiseerd is in alle takken van fitness: voeding, supplementen en apparatuur. Ze heeft zelf een kind uit een eerdere relatie en Verhoeven heeft drie kinderen met zijn ex Jacky Duchenne.

Ruzie met Ben Saddik

Deze week laaide de ruzie tussen Verhoeven en Jamal Ben Saddik weer op. De Marokkaans-Belgische vechter verscheen bij talkshow RENZE. Daar ging het over de trap die Ben Saddik deed in de richting van Verhoeven tijdens de Glory Grand Prix in maart. "Wangedrag wordt altijd bestraft. Dit onsportieve gedrag zorgt voor een slecht imago van de sport waar jarenlang keihard aan verbetering is gewerkt", reageerde het team van de Nederlander.

Team Rico Verhoeven haalt uit naar Jamal Ben Saddik: 'Als hij graag had gewild, dan zou geld geen rol moeten spelen' Tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik komt het voorlopig niet meer goed. De Belg was dinsdagavond aanwezig bij een talkshow om zijn verhaal te doen nadat hij door het beruchte incident met Verhoeven voor zes maanden is geschorst. Dat het team van Verhoeven weinig van Ben Saddik moet hebben, bleek wel uit hun statement tijdens de uitzending.

"Hij moet vooral naar zichzelf kijken en zorgen dat hij de media een keer haalt met sportieve prestaties in plaats van wangedrag of herhaald dopinggebruik, waarvoor hij al meerdere keren geschorst is geweest in het verleden."