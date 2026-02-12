De Olympische Winterspelen trekken miljoenen kijkers in Nederland en daar zitten ook mensen bij die niet het hele seizoen door naar sporten als schaatsen en skiën kijken. Ook Angela de Jong volgt de verrichtingen in Milaan op de voet. De voormalig televisiejournaliste ziet echter door de Winterspelen ook een andere ontwikkeling in Nederland en daar is ze niet bepaald fan van.

In haar column in het Algemeen Dagblad maakt ze van haar ergernis geen geheim. Na de gouden race van Jutta Leerdam viel haar op dat allerlei mensen de overwinning van de topschaatsster aangrepen om er een levensles op sociale media aan te koppelen. Op het zakelijke platform LinkedIn wemelde het volgens De Jong van de types die wijze woorden gebruikten om een zakelijke draai aan de sportprestatie te geven.

Graantje meepikken

"Bij de winst van Jutta Leerdam buitelden dat soort gasten in mijn tijdlijn sneller over elkaar heen dan zij de 1000 meter aflegt", vindt De Jong. "Uiterst gretig om een graantje van haar overwinning mee te pikken. Want haar succes, dat was hún succes. Zo zien ze het tenminste."

Coaches zijn stil na drama's op Winterspelen

De Jong vindt het dan ook frappant dat andere noemenswaardige incidenten op de Spelen onvermeld blijven. Volgens haar zijn die 'zelfbenoemde coaches' stil als de rentree van Lindsey Vonn door een zware val eindigt in een drama of wanneer Joep Wennemars door een collega wordt benadeeld en de kans op een medaille misloopt. De Jong vindt juist dat zulke momenten leerzaam zijn. "Want juist hoe iemand omgaat met tegenslag zegt alles over karakter en doorzettingsvermogen en dus slagingskansen in het leven. Dat zouden al die zelfbenoemde coaches moeten weten."

Om Wennemars toch maar van wat wijze lessen te voorzien nam De Jong daarom het heft in eigen handen. Zo schrijft De Jong dat een overwinning alleen maar mooier wordt als je eerst met tegenslagen te kampen krijgt. "Joep Wennemars heeft daar geen bal aan, nu hij zijn olympische droom naar de kloten heeft zien gaan, zoals hij zelf zei. Maar er komt altijd weer een nieuwe kans om jezelf te bewijzen en op te richten, dat zal hij zelf ook merken", zo besluit De Jong in de stijl van menig LinkedIn-bericht waar ze er al zoveel van zag.

Medaillekansen op donderdag

Voor Nederland liggen er donderdag weer medaillekansen. Eerst komen Marijke Groenewoud (na de afzegging van Bente Kerkhoff) en Merel Conijn in actie op de 5000 meter schaatsen. En er liggen kansen bij het shorttrack, waar de 500 meter vrouwen en de 1000 meter mannen verreden worden, Met onder meer Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout zijn er kansen op goud, zilver en brons. Wie weet levert dat weer een sloot aan wijze zakelijke lessen op het platform op.